Her yer beyaza büründü

Erzurum'da kent merkezinde ya\u011fmur etkili olurken, Paland\u00f6ken'e kar ya\u011fd\u0131. T\u00fcrkiye'nin \u00f6nemli turizm merkezlerinden Paland\u00f6ken Kayak Merkezi de beyaza b\u00fcr\u00fcnd\u00fc.\r\n,Merkezde, yeni sezon haz\u0131rl\u0131klar\u0131 da tamamland\u0131. Kayak merkezindeki gondol, teleferik ve liftlerinin bak\u0131mlar\u0131 yap\u0131ld\u0131, sisteme yeni liftler eklendi.\r\n,Otel y\u00f6neticileri ise yeni sezon i\u00e7in personel e\u011fitimlerini tamamlad\u0131. Ayr\u0131ca k\u0131\u015f mevsiminin ge\u00e7 gelmesi nedeniyle kar kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131 az olan Paland\u00f6ken'de suni kar makineleri \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131lmaya ba\u015fland\u0131.\r\n,Aral\u0131k'\u0131n ilk haftas\u0131 a\u00e7\u0131lmas\u0131 planlanan kayak sezonu i\u00e7in yerli ve yabanc\u0131 turistler otellerdeki yerlerini ay\u0131rtmaya ba\u015flad\u0131. Ge\u00e7en y\u0131la oranla erken rezervasyonda y\u00fczde 30 art\u0131\u015f oldu\u011fu belirtildi.\r\n,Hafta sonu olmas\u0131 nedeniyle kent merkezinden Paland\u00f6ken'e \u00e7\u0131kanlar, kar\u0131n keyfini doyas\u0131ya \u00e7\u0131kard\u0131. Erzurum'un Oltu il\u00e7esinden \u00f6\u011fretmenlik yapan Nalan G\u00f6ksu, "Paland\u00f6ken'e ilk kez \u00e7\u0131k\u0131yorum. Gelir gelmez karla birlikte \u00e7ok g\u00fczel bir manzara ile kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131k. Burada olmaktan mutluyuz. \u0130n\u015fallah sezon a\u00e7\u0131l\u0131nca da kayak yapmaya gelece\u011fiz" dedi.\r\n,Bu arada, Paland\u00f6ken Kayak Merkezinde bulunan komlardaki b\u00fcy\u00fckba\u015f hayvanlar da yollar\u0131n uzun bir s\u00fcre kapanaca\u011f\u0131 i\u00e7in sahipleri taraf\u0131ndan kent merkezine g\u00f6t\u00fcr\u00fclmeye ba\u015fland\u0131.\r\n,