Her yerde bulunuyor, kilosu yüzlerce lira ama kimse toplamıyor

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YAŞAM
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Yargıtay’dan emsal niteliğinde karar: Mahkum işçi tazminat alabilecek
MAGAZİN
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Okan Bayülgen sahne öncesi kalp spazmı geçirdi, apar topar hastaneye kaldırıldı
TEKNOLOJİ
-
Apple'dan Türkiye'ye özel 'ucuz iPhone': İlk detaylar ortaya çıktı
DÜNYA
-
Türkiye, İngiltere ve Ukrayna savunma bakanlarından üçlü görüşme
SPOR
-
Eren Elmalı'yı Trabzonspor kaptı... Transfer sezonu resmen ne zaman başlıyor?
SAĞLIK
-
Maymun çiçeği virüsü yayılmaya devam ediyor! Komşuya da sıçradı: Gürcistan’da ilk vaka
SPOR
-
A Milli Takım, Milletler Ligi'nde Brezilya’ya 3-1 mağlup oldu
EKONOMİ
-
Son dakika: Motorine bir zam daha! Litresi 30 TL’yi aşacak (16 Haziran 2022 güncel akaryakıt fiyatları)
YAŞAM
-
7 bin yıllık tohum bulduklarını iddia etmişlerdi: Gerçek bambaşka çıktı
GÜNDEM
-
Son dakika: İstanbul'da HDP'ye operasyon! 11 adrese girildi
SPOR
-
Denizlispor teknik direktör Mesut Bakkal’la yola devam ediyor
YAŞAM
-
İstanbul’da kaçak göçmen operasyonu: Minibüsten 28 Afgan çıktı
EKONOMİ
-
Fed’in faiz kararı sonrası altın fiyatlarında hareketlilik başladı! Gram altın rüzgarı arkasına aldı: 16 Haziran 2022 bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL?
DÜNYA
-
Ukrayna: Çernihiv bölgesinde 478 sivili öldürdü
DÜNYA
-
Çin'den Rusya'ya tam destek: Temel çıkarlar için birlikte çalışabiliriz
SPOR
-
Jens Stryger Larsen bugün imzaya geliyor... Trabzonspor'da imzalar peş peşe
GÜNDEM
-
Son dakika: 43 ilde eş zamanlı “Dümen Operasyonu” başlatıldı! 226 gözaltı kararı
TEKNOLOJİ
-
Instagram çok önemli güncellemeyi yayınladı! Binlerce kişi için aciliyet taşıyor
SAĞLIK
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Kanserin 'kronik hastalık' haline gelmesi çok yakın
EKONOMİ
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Nisandan sonra mayısta da rekor satış: Rusların konut alımı dokuz kat arttı
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Her yerde bulunuyor, kilosu yüzlerce lira ama kimse toplamıyor
Kış mevsiminin olmazsa olmazı ve 30'dan fazla çeşidi olan Ihlamur ağacının yaprakları adeta şifa deposu.
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