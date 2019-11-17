Hercai’nin sevilen oyuncusu Şener Şen’in kardeşi çıktı! Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız

Taner \u00d6lmez ve a\u011fabeyi Taylan \u00d6zg\u00fcr \u00d6lmez,\u0130rem Helvac\u0131o\u011flu ile karde\u015fi Merve Helvac\u0131o\u011flu,Defne Samyeli ile karde\u015fi Suhan Samyeli,Emre Karayel ile karde\u015fi Cenk Karayel,Yasemin Allen annesi Suna Y\u0131ld\u0131zo\u011flu ve karde\u015fi Kaan Allen,Burak \u00d6z\u00e7ivit ile k\u0131z karde\u015fi Bur\u00e7un \u00d6z\u00e7ivit,G\u00fcrkan Uygun\u2019un karde\u015fi Volkan Uygun ,\u00d6yk\u00fc Karayel ve ikizi olan Ezgi Karayel,\u015eener \u015een ve karde\u015fi \u0130nci \u015een