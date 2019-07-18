Hercai'nin yıldızı ekran sevdası için 93 kilo verdi!

Kilolar\u0131mla d\u00fczenli giden ili\u015fkimizi bitirme evresinde oldu\u011fumuzdan her 365 g\u00fcnde 3-5 bir \u015fey veriyorum. Dolay\u0131s\u0131yla beni iki sene g\u00f6rmeyen birine bazen kendimi hat\u0131rlatmak i\u00e7in "Hani \u015fu k\u0131z\u0131l olan, beraber \u00e7al\u0131\u015ft\u0131k, hani k\u00f6peklerim var , yahu \u015fi\u015fman olan \u015fi\u015fman i\u015fte! demek zorunda kal\u0131yorum" s\u00f6zleriyle ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 de\u011fi\u015fimi anlatt\u0131.,\u0130\u015fte o de\u011fi\u015fime dair kareler...,Drama ve Oyunculuk B\u00f6l\u00fcm\u00fcnden mezun olan; Ate\u015fb\u00f6ce\u011fi ve Uzaklarda Arama gibi sevilen yap\u0131mlarda yer alan Samat, t\u00fcp mide ameliyat\u0131 sonras\u0131nda 6 senelik s\u00fcre i\u00e7inde 173 kilodan 80'e d\u00fc\u015ft\u00fc. Kendisine daha \u00e7e\u015fitli karakterlerin de teklif edilebilmesi i\u00e7in bu yolu se\u00e7ti\u011fini s\u00f6yleyen gen\u00e7 oyuncu, 62 beden olan gard\u0131robunu da 42 beden k\u0131yafetlerle de\u011fi\u015ftirdi.,.,Zorlu d\u00f6nemler ge\u00e7irdi\u011fini belirten Asl\u0131 Samat, "S\u00fcre\u00e7 i\u00e7inde 70 kilo verdikten sonra k\u00f6peklerimle bol bol y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f yapt\u0131m, pilates ve y\u00fczmeye gittim. Belirli yiyecekler d\u0131\u015f\u0131nda hi\u00e7bir \u015fey yemedi\u011fim d\u00f6nemler oldu.,Kendisine en b\u00fcy\u00fck deste\u011fin kad\u0131n izleyicilerden geldi\u011fini s\u00f6yleyen Samat, "Sekt\u00f6rde de\u011fil ama kost\u00fcmlerde zorluk ya\u015fad\u0131m. Annem k\u0131yafetlerimi daraltmak konusu \u00fczerinde \u00e7al\u0131\u015f\u0131rken, adeta tasar\u0131mc\u0131lar gibi usta bir \u015fekilde diki\u015f dikmeyi \u00f6\u011frendi. Hemcinslerim \u00e7ok g\u00fczel, \u00e7ok tatl\u0131 oldu\u011fumu resmen hayk\u0131r\u0131yorlar. Desteklerinden dolay\u0131 onlara te\u015fekk\u00fcr ediyorum" dedi.,Reyting rekorlar\u0131 k\u0131ran 'Hercai' dizisinin 'Camg\u00f6z' lakapl\u0131 oyuncusu Asl\u0131 Samat'\u0131n \u00e7ocuklu\u011fundan beri hayali olan oyunculuk i\u00e7in 93 kilo verdi\u011fi ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.