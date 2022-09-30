Herkes aynı hatayı yapıyor… Yumurtayı sakın kartonundan çıkarmayın, zehre dönüşüyor! İşte nedeni…

Anne sütünden sonra en kıymetli besinlerden biri olan yumurta, yüksek kaliteli protein içeriğiyle vücut sağlığı için önemli yiyeceklerin başında geliyor. Ancak dikkat! Yumurta alırken ve tüketirken dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar mevcut. Uzmanlar yumurtayla ilgili gözden kaçan noktaların sağlığı tehdit ettiğini ve yapılan yanlışların yumurtayı adeta zehre dönüştürdüğünü vurguluyor. Öte yandan yumurtayı muhafaza ederken kartonundan çıkarmamak gerekiyor. Peki, neden? Detaylar haberimizde…