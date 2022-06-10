Herkes Fenerbahçe'nin ilk transferini bekliyor... Jorge Jesus Samandıra'ya kamp attı, işte transfer listesi

Teknik direktörlüğe dünyaca ünlü Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçirecek. Sol bek, yedek kaleci ve santrafor pozisyonlarına da takviye yapmayı planlayan Sarı-Lacivertliler'de giden oyunculara göre de yeni yol haritası belirlenecek. Yardımcılarıyla birlikte Samandıra'ya yerleşen Jorge Jesus, yönetimle koordineli bir şekilde transfer operasyonunu yönetiyor. Fenerbahçe'de ilk imzaya en yakın isim Lincoln Henrique...