Herkes ona yöneldi! Görünümü altınla yarışıyor ama fiyatı dörtte biri

G\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fc alt\u0131nla yar\u0131\u015f\u0131yor ama fiyat\u0131 d\u00f6rtte biri! Herkes ona y\u00f6neldi...,Koronavir\u00fcs (Covid-19) tedbirleri sonras\u0131 1 Temmuz itibariyle a\u00e7\u0131lan d\u00fc\u011f\u00fcn sezonunda alt\u0131n fiyatlar\u0131nda yeniden art\u0131\u015f g\u00f6r\u00fclmeye ba\u015fland\u0131. Alt\u0131n fiyatlar\u0131n\u0131n artmas\u0131, d\u00fc\u011f\u00fcn yapacak veya d\u00fc\u011f\u00fcnlere tak\u0131 g\u00f6t\u00fcrecek vatanda\u015flar\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fcr\u00fcyor. Alternatif arayan vatanda\u015flar ise \u00e7\u00f6z\u00fcm\u00fc g\u00fcm\u00fc\u015f tak\u0131larda buldu. \u00d6zellikle alt\u0131n kaplama g\u00fcm\u00fc\u015f tak\u0131lar hem fiyatlar\u0131 hem de g\u00f6r\u00fcn\u00fc\u015fleri ile cazip hale geldi. Maddi durumu yetersiz olan vatanda\u015flar bu y\u00f6ntem ile alt\u0131n\u0131n d\u00f6rtte bir fiyat\u0131na g\u00fcm\u00fc\u015f tak\u0131lar\u0131 alabiliyor. Maliyetin d\u00fc\u015f\u00fck olmas\u0131, alt\u0131n kaplama g\u00fcm\u00fc\u015flere ilgiyi her ge\u00e7en g\u00fcn artt\u0131r\u0131yor.,3 ku\u015fakt\u0131r Eski\u015fehir\u2019de g\u00fcm\u00fc\u015f kuyumculuk i\u015fini y\u00fcr\u00fcten Mehmet Bak\u0131r, koronavir\u00fcs d\u00f6neminin ard\u0131ndan ya\u015fanan ekonomik s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131n, evlenecek \u00e7iftleri alt\u0131n kaplama g\u00fcm\u00fc\u015f tak\u0131lara y\u00f6neltti\u011fini belirterek, g\u00fcm\u00fc\u015f tak\u0131lara uygulanan i\u015flemleri anlatt\u0131. Bak\u0131r, \u201cTabi ki Koronavir\u00fcs d\u00f6neminde alt\u0131n ve g\u00fcm\u00fc\u015f artt\u0131, t\u00fcm madenler artt\u0131 ama bu art\u0131\u015f tak\u0131lara yans\u0131mad\u0131. Tak\u0131larda sadece i\u015f\u00e7ilik oldu\u011fu i\u00e7in, ham madde zaten orda pek fazla g\u00f6z\u00fckm\u00fcyor. Alt\u0131ndan \u00e7ok g\u00fcm\u00fc\u015fe talep oldu. Alt\u0131n fiyatlar\u0131 artt\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in vatanda\u015flar alt\u0131n kaplama g\u00fcm\u00fc\u015flere daha \u00e7ok y\u00f6neldi. Alt\u0131n olarak be\u011fendi\u011fi bir \u015feyi alamayacak durumda olanlara g\u00fcm\u00fc\u015f olarak istedi\u011fi her tak\u0131y\u0131 daha cazip fiyatlara haz\u0131rlayabiliyoruz. , Trabzon has\u0131rlar\u0131n\u0131, gerdanl\u0131klar\u0131 veya p\u0131rlanta g\u00f6r\u00fcn\u00fcml\u00fc g\u00fcm\u00fc\u015f setleri sar\u0131 alt\u0131n kaplama yap\u0131p m\u00fc\u015fteriye veriyoruz. Mesela de\u011feri 22 bin 15 bin gibi olan Trabzon has\u0131r\u0131 setlerini alt\u0131n fiyat\u0131n\u0131n d\u00f6rtte birinin alt\u0131ndan g\u00fcm\u00fc\u015f alabiliyorlar. At\u00f6lyelerimizde, be\u011fenilen bir g\u00fcm\u00fc\u015f tak\u0131y\u0131 istenilen alt\u0131n g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fcnde, \u00f6rne\u011fin 14 ayar 22 ayar 24 ayar alt\u0131n renginde kaplamay\u0131, belirli bir gram alt\u0131n\u0131 kaplama havuzlar\u0131na koyup, g\u00fcm\u00fc\u015f tak\u0131lar\u0131 kaplay\u0131p m\u00fc\u015fterilerimize sunuyoruz. Onlar da d\u00fc\u011f\u00fcnlerde ni\u015fanlarda alt\u0131n g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fcnde kullan\u0131p tekrar ileriki zamanlar i\u00e7in sakl\u0131yor\u201d \u015feklinde konu\u015ftu,5 y\u0131l \u00f6nceye g\u00f6re \u015fimdi g\u00fcm\u00fc\u015f sat\u0131\u015flar\u0131nda art\u0131\u015f oldu\u011funu belirten Bak\u0131r, konu\u015fmas\u0131n\u0131n devam\u0131nda \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi: \u201c\r\n"Alt\u0131n\u0131n y\u00fckselmesinin bize faydas\u0131 oldu. G\u00fcm\u00fc\u015f tak\u0131lar\u0131 daha \u00f6n plana \u00e7\u0131kard\u0131. Art\u0131k d\u00fc\u011f\u00fcnlerde bile tercih ediliyor. Trabzon has\u0131r\u0131n\u0131n normalde alt\u0131n tellerle \u00f6r\u00fcleni var bir de g\u00fcm\u00fc\u015f tellerle \u00f6r\u00fcl\u00fcp \u00fczerine alt\u0131n kaplanan\u0131 var. Genel de b\u00fcy\u00fckannelerimizin tercih etti\u011fi modeller klasik has\u0131rlar. Onlar nesilden nesile ge\u00e7mesini istiyorlar ama bizim nesil tabi biraz daha yat\u0131r\u0131m ama\u00e7l\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fckleri i\u00e7in alt\u0131n\u0131 \u015fu an da daha \u00e7ok g\u00fcm\u00fc\u015f\u00fcn\u00fc tercih ediyorlar.\u201d,G\u00fcm\u00fc\u015fte alt\u0131n kaplama sadece \u00e7iftlerin de\u011fil hediye olarak da tercih edildi\u011fini belirten Mehmet Bak\u0131r, dikkat edilmesi gereken hususlar hakk\u0131nda da \u015fu uyar\u0131larda bulundu:\r\n"Alt\u0131n kaplama g\u00fcm\u00fc\u015flerde bir yan\u0131lma yanmamas\u0131 i\u00e7in tak\u0131lar\u0131n \u00fczerin 925 ayar g\u00fcm\u00fc\u015f patentini g\u00f6r\u00fcn\u00fcr. Hediye edilmesi durumunda gelin ve damad\u0131n kand\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnmesini istemeyiz. Kuyumcular\u0131n da yan\u0131lma durumu olabiliyor. Sonu\u00e7ta bu da bir kuyumculuk madenidir, ay\u0131rt edilmesi zordur.",\u201cAlt\u0131na yat\u0131r\u0131m olurken, normalde g\u00fcm\u00fc\u015fe de yat\u0131r\u0131m olur mu\u201d sorusuna yan\u0131t veren kuyumcu Bak\u0131r, g\u00fcm\u00fc\u015fe yat\u0131r\u0131m yaparken normal tak\u0131larda yat\u0131r\u0131m olmad\u0131\u011f\u0131 anlatarak, g\u00fcm\u00fc\u015f tak\u0131n\u0131n bir yat\u0131r\u0131m arac\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131 ancak a\u011f\u0131r i\u015f\u00e7ilikli alt\u0131n tak\u0131lar\u0131n\u0131n birebir olarak g\u00fcm\u00fc\u015f\u00fcn\u00fc kullanmalar\u0131n\u0131n daha karl\u0131 olaca\u011f\u0131n\u0131 ve ileri zamanlarda bir aile yadigar\u0131 olarak manevi de\u011fer kazanabilece\u011fini diye getirdi.\r\n\r\nBak\u0131r \u201cAlan ki\u015filer bunu yat\u0131r\u0131m ama\u00e7l\u0131 alm\u0131yor. Bunu daha \u00e7ok nesilden nesile ge\u00e7mesini tercih ediyorlar. G\u00fcm\u00fc\u015f madeni daha uygun oldu\u011fu i\u00e7in ve ayn\u0131 alt\u0131n i