Herkes şampiyon Nisa’yı konuşuyordu, bombayı Ogeday patlattı: Survivor yarışmacısı yeni diziyle ekrana geliyor

A\u011eUSTOS AYINDA EKRANA GELECEK - Yak\u0131\u015f\u0131kl\u0131 oyuncu Kanal D\u2019nin Focus Film imzal\u0131 \u201cO K\u0131z\u201d dizisi ile anla\u015fma sa\u011flad\u0131. Dizi ay sonunda sete \u00e7\u0131kacak, A\u011fustos ay\u0131nda ise yay\u0131nlanmaya ba\u015flayacak. ,Dizide Erkan Petekkaya ve Dilin D\u00f6\u011fer gibi isimler de olacak. ,Kanal D\u2019de yay\u0131nlanmaya ba\u015flayacak olan dizinin y\u00f6netmenli\u011fini \u00d6zlem G\u00fcnhan \u00fcstleniyor, senaryosunu ise S\u0131rma Yan\u0131k kaleme al\u0131yor.,Sporcu kimli\u011fi ile s\u0131k s\u0131k ad\u0131ndan s\u00f6z ettiren Ogeday 2017 y\u0131l\u0131nda Survivor \u015fampiyonu olmu\u015ftu.,Survivor All Star 2022\u2019de yar\u0131\u015fan, k\u00fcrek sporcusu ve ayn\u0131 zamanda oyuncu olan Ogeday Giri\u015fken, ekrana iddial\u0131 bir diziyle d\u00f6n\u00fcyor. \u00dcnl\u00fc isim yeni bir dizi i\u00e7in el s\u0131k\u0131\u015ft\u0131.,Survivor All Star\u2019da birliktelik ya\u015famaya ba\u015flayan Nisa B\u00f6l\u00fckba\u015f\u0131 ve Ogeday Giri\u015fken yar\u0131\u015fma bittikten sonra g\u00f6r\u00fc\u015fmeye devam ediyor. ,Yar\u0131\u015fmada \u015fampiyon oldu\u011fu i\u00e7in g\u00fcndemde olan Nisa\u2019dan sonra bombay\u0131 Ogeday patlatt\u0131. Ekranlara iddial\u0131 bir diziyle gelmeye haz\u0131rlanan yak\u0131\u015f\u0131kl\u0131 yar\u0131\u015fmac\u0131, Kanal D\u2019nin Focus Film imzal\u0131 \u201cO K\u0131z\u201d dizisiyle anla\u015fma sa\u011flad\u0131.,\u201cSETE \u00c7IKMADAN M\u00dcJDEY\u0130 VERMEYECEKT\u0130K AMA\u2026\u201d - G\u00fczel haberi Ogeday\u2019\u0131n menajeri Adnan \u00d6nal sosyal medya hesab\u0131ndan payla\u015ft\u0131. \u00d6nal payla\u015f\u0131m\u0131nda \u201cSete \u00e7\u0131kmadan m\u00fcjdeyi vermeyecektik ama bas\u0131na d\u00fc\u015fm\u00fc\u015f\u00fcz. Evet bu g\u00fczel adam\u0131 bu sene Kanal D ekranlar\u0131nda izleyece\u011fiz\u201d ifadelerini kulland\u0131.