Herkes Sergen Yalçın'ı bekliyordu, ilk aday ortaya çıktı!

Be\u015fikta\u015f Ba\u015fkan\u0131 Ahmet Nur \u00c7ebi, d\u00fcn y\u00f6netimiyle ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi toplant\u0131da teknik direkt\u00f6r Abdullah Avc\u0131'n\u0131n durumunu masaya yat\u0131rd\u0131. K\u00f6t\u00fc sonu\u00e7lar\u0131n nedenlerini sorgulayan \u00c7ebi'nin, G\u00f6ztepe ile pazar g\u00fcn\u00fc oynanacak ma\u00e7ta da puan kaybedilmesi halinde deneyimli hocayla yollar\u0131 ay\u0131rmay\u0131 planlad\u0131\u011f\u0131 aktar\u0131ld\u0131.,Vodafone Park'ta Demir Grup Sivasspor'a yenilerek \u015fampiyonluk yar\u0131\u015f\u0131nda liderin 10 puan gerisinde kalan Be\u015fikta\u015f'\u0131n, TFF 1. Lig temsilcisi B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Erzurumspor'a iki ma\u00e7ta da kaybedip, Ziraat T\u00fcrkiye Kupas\u0131'na \u00e7eyrek finali g\u00f6remeden veda etmesi t\u00fcm g\u00f6zlerin Teknik Direkt\u00f6r Abdullah Avc\u0131'ya \u00e7evrilmesine neden oldu.,Siyah-beyazl\u0131 trib\u00fcnlerin istifaya \u00e7a\u011f\u0131rd\u0131klar\u0131 Avc\u0131, Erzurumspor'a 3-2 yenilerek kupaya havlu att\u0131klar\u0131 ma\u00e7tan sonra y\u00f6netim kurulu ile bir g\u00f6r\u00fc\u015fme yapacaklar\u0131n\u0131 ifade etmi\u015fti.,Herkes Sergen Yal\u00e7\u0131n'\u0131 bekliyordu, ilk aday ortaya \u00e7\u0131kt\u0131!,AC\u0130L EYLEM PLANI\r\n\r\nY\u00f6netim kurulu d\u00fcn \u00f6\u011fle saatlerinde Ahmet Nur \u00c7ebi ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda Vodafone Park'ta bir araya geldi. Ba\u015fkan \u00c7ebi ve y\u00f6neticiler \u00fcst \u00fcste al\u0131nan k\u00f6t\u00fc sonu\u00e7lar\u0131 masaya yat\u0131rarak \u00e7\u00f6z\u00fcm \u00f6nerilerini kendi aralar\u0131nda tart\u0131\u015fmaya a\u00e7t\u0131. Yap\u0131lan toplant\u0131da radikal \u00f6nlemlerin en k\u0131sa s\u00fcrede hayata ge\u00e7irilmesi konusunda g\u00f6r\u00fc\u015f birli\u011fine var\u0131ld\u0131\u011f\u0131 aktar\u0131ld\u0131.,SON B\u0130R \u015eANS VER\u0130LECEK\r\n\r\nSiyah-beyazl\u0131 y\u00f6netimin, Abdullah Avc\u0131 ile ilgili karar vermek i\u00e7in G\u00f6ztepe ile pazar g\u00fcn\u00fc \u0130zmir'de oynanacak ma\u00e7\u0131 bekledi\u011fi \u00f6\u011frenildi. Avc\u0131'ya son bir \u015fans vermeyi d\u00fc\u015f\u00fcnen y\u00f6netimin puan kayb\u0131 halinde deneyimli hocayla yollar\u0131 ay\u0131rman\u0131n hesaplar\u0131n\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131 ileri s\u00fcr\u00fcld\u00fc.,Kartal'\u0131n hedefindeki ilk ismin Tayfun Korkut oldu\u011fu vurguland\u0131.,2022'YE KADAR S\u00d6ZLE\u015eMES\u0130 VAR\r\n\r\nEski ba\u015fkan Fikret Orman taraf\u0131ndan g\u00f6reve getirilen Teknik Direkt\u00f6r Abdullah Avc\u0131'n\u0131n, Be\u015fikta\u015f ile Haziran 2022'ye kadar s\u00f6zle\u015fmesi bulunuyor. Siyah-beyazl\u0131 kul\u00fcp, 56 ya\u015f\u0131ndaki Avc\u0131'ya y\u0131ll\u0131k 12 milyon lira \u00f6d\u00fcyor. Deneyimli teknik adam, A Milli Tak\u0131m'\u0131 \u00e7al\u0131\u015ft\u0131rd\u0131\u011f\u0131 d\u00f6nemde de T\u00fcrkiye Futbol Federasyonu ile T\u00fcrk Liras\u0131 \u00fczerinden s\u00f6zle\u015fme imzalam\u0131\u015ft\u0131.,27 MA\u00c7TA 13 YEN\u0130LG\u0130\r\n\r\nBe\u015fikta\u015f, Abdullah Avc\u0131 y\u00f6netiminde hedefledi\u011fi b\u00fcy\u00fck ba\u015far\u0131lar\u0131n \u00e7ok uza\u011f\u0131nda kald\u0131. Avc\u0131 idaresinde \u00fc\u00e7 kulvarda 27 ma\u00e7a \u00e7\u0131kan siyah-beyazl\u0131 tak\u0131m, 11 galibiyet ve 3 beraberlik al\u0131rken tam 13 ma\u00e7tan ma\u011flubiyetle ayr\u0131ld\u0131.,Toplant\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Ba\u015fkan Ahmet Nur \u00c7ebi ve baz\u0131 y\u00f6neticiler BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne ge\u00e7ip teknik direkt\u00f6r Abdullah Avc\u0131 ile bir araya gelmeyi planlam\u0131\u015ft\u0131. Ancak toplant\u0131n\u0131n uzun s\u00fcrmesi ve Futboldan Sorumlu Erdal Toruno\u011fullar\u0131'n\u0131n yurt d\u0131\u015f\u0131nda olmas\u0131 nedeniyle g\u00f6r\u00fc\u015fme ger\u00e7ekle\u015fmedi., UEFA Avrupa Ligi'nin ard\u0131ndan Ziraat T\u00fcrkiye Kupas\u0131'na veda eden Kartal, S\u00fcper Lig'de oynad\u0131\u011f\u0131 18 ma\u00e7ta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi alarak 30 puan toplad\u0131. (Milliyet),Be\u015fikta\u015f Y\u00f6netimi'nin Abdullah Avc\u0131'n\u0131n yerine g\u00f6reve getirmeyi d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fc ismin ise Tayfun Korkut oldu\u011fu iddia edildi. 2004-2006 d\u00f6neminde Be\u015fikta\u015f formas\u0131 giyen, teknik direkt\u00f6rl\u00fck kariyerinde ise Alman ekipleri Hannover, Kaiserslautern, Leverkusen ve Stuttgart'\u0131 \u00e7al\u0131\u015ft\u0131ran Korkut'un, siyah-beyazl\u0131 y\u00f6netimin listesindeki ilk aday oldu\u011fu kaydedildi.