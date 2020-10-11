Herkesi duygulandıran Hikmet Karakurt 250 bin TL’lik soruyu açtırdı!

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına Şanlıurfa'dan katılan Hikmet, 250 bin TL'lik soruyu açtırmayı başardı.