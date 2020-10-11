Herkesi duygulandıran Hikmet Karakurt 250 bin TL’lik soruyu açtırdı!

Kenan \u0130mirzal\u0131o\u011flu'nun sundu\u011fu Kim Milyoner Olmak \u0130ster yar\u0131\u015fmas\u0131na \u015eanl\u0131urfa'dan kat\u0131lan Hikmet, 250 bin TL'lik soruyu a\u00e7t\u0131rmay\u0131 ba\u015fard\u0131.\r\n\r\n, Tarlalarda mevsimlik i\u015f\u00e7i olarak \u00e7al\u0131\u015fan bir ailenin, \u00e7ocu\u011fu olan Hikmet ba\u015far\u0131l\u0131 performans\u0131 ile izleyenleri kendine hayran b\u0131rakt\u0131.,Yar\u0131\u015fmadaki ba\u015far\u0131s\u0131 ve hayat hikayesiyle, 8 \u00e7ocuklu bir ailenin \u00e7ocu\u011fu olan 22 ya\u015f\u0131ndaki Hikmet Karakurt sosyal medyan\u0131n en \u00e7ok konu\u015ftu\u011fu isimler aras\u0131na girdi.\r\n\r\n,22 ya\u015f\u0131ndaki Hikmet Karakurt yar\u0131\u015fmadan kazanaca\u011f\u0131 paran\u0131n tamam\u0131n\u0131 karde\u015flerinin e\u011fitimi i\u00e7in harcama s\u00f6z\u00fc verdi\u011fini dile getirdi.\r\n\r\n,Karakurt, 125 bin lira de\u011ferindeki ''1 dakikada ve 30 saniyede en fazla beton blok k\u0131rma rekorlar\u0131na da sahip olan Ali Bah\u00e7etepe tek seferde en fazla beton blok k\u0131rma rekorunu 2015'te ka\u00e7 beton blok k\u0131rarak elde etmi\u015ftir?'' sorusuna do\u011fru cevap verdi.\r\n\r\n,250 bin TL'lik soruyu a\u00e7t\u0131ran Karakurt, gelecek hafta 250 bin TL'lik soruya cevap verirse milyoner olmas\u0131 i\u00e7in 1 sorusu kalacak.\r\n\r\n,Hikmet Karakurt, Sakarya \u00dcniversitesi'nde Elektrik-Elektronik b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde okuyor.\r\n\r\n