Herkesin hurdaya verdiği araçları o sıfır fiyatına satıyor

\u00c7ocuklu\u011fundan itibaren klasik otomobillere b\u00fcy\u00fck merak duyan Yavuz \u00dcnl\u00fc, \u00e7ocukluk hayali olan iki arac\u0131 uzun u\u011fra\u015flar sonucunda bulup almay\u0131 ba\u015fard\u0131.,Biri 1983 di\u011feri ise 1981 model olan orijinal ara\u00e7lara g\u00f6z\u00fc gibi bakan gen\u00e7 adam bu ara\u00e7lar\u0131 s\u0131f\u0131r otomobil fiyat\u0131na sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131kartt\u0131.,1981 model olan ara\u00e7 70 bin liradan sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131karken, 1983 model ise 55 bin liradan al\u0131c\u0131s\u0131n\u0131 bekliyor.,Herkesin hurdaya verdi\u011fi bu ara\u00e7lar \u00dcnl\u00fc taraf\u0131ndan s\u0131f\u0131r otomobil fiyat\u0131na sat\u0131l\u0131yor.,Klasik otomobillere ayr\u0131 bir merak duydu\u011funu ifade eden Yavuz \u00dcnl\u00fc, "Bu marka otomobillere ayr\u0131 merak\u0131m var bu ara\u00e7lar\u0131n orijinallerini bulmak \u00e7ok zor.","Benim \u015fu anda 5 klasik otomobilim var. Sahip oldu\u011fum bu ara\u00e7lar\u0131n orijinalini bulmak zor. 1981 model olan\u0131ndan piyasada bulmak neredeyse imkans\u0131z.","Bu ara\u00e7lar\u0131n \u00e7o\u011fu hurdaya gitti benim ara\u00e7lar\u0131m ise tamamen orijinal. Onlara g\u00f6z\u00fcm gibi bak\u0131yorum. Bu iki arac\u0131m\u0131 125 bin liraya sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131kartt\u0131m.","Bu ara\u00e7lar orijinal oldu\u011fu i\u00e7in s\u0131f\u0131r otomobil fiyat\u0131na sat\u0131labiliyor" dedi.