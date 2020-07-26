Herkesin korkulu rüyasıydı! Yeniden ortaya çıktı

Sivas\u2019ta site bah\u00e7esinde g\u00f6r\u00fclen ve halk aras\u0131nda et yiyen \u00f6r\u00fcmcek olarak bilinen 'Sar\u0131 K\u0131z' \u00f6r\u00fcmce\u011fi vatanda\u015flarda pani\u011fe neden oluyor.,Kent merkezi E\u011frik\u00f6pr\u00fc Mahallesi, \u0130stektepe Caddesi \u00fczerinde bulunan bir sitede \u2018Sar\u0131 K\u0131z\u2019 \u00f6r\u00fcmce\u011fi pani\u011fi ya\u015fan\u0131yor. Site sakinleri taraf\u0131ndan genellikle ak\u015fam saatlerinde g\u00f6r\u00fclen \u00f6r\u00fcmcek, g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fcyle \u00fcrk\u00fct\u00fcyor. Site g\u00f6revlisi Hasan H\u00fcseyin G\u00fclek, ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde canl\u0131 olarak yakalad\u0131\u011f\u0131 \u00f6r\u00fcmce\u011fi pet \u015fi\u015feye koyarak muhafaza etti. Yapt\u0131\u011f\u0131 ara\u015ft\u0131rmalar sonras\u0131 site bah\u00e7esinde g\u00f6r\u00fclen canl\u0131n\u0131n et yiyen \u00f6r\u00fcmcek olarak bilinen \u2018Sar\u0131 K\u0131z\u2019 \u00f6r\u00fcmce\u011fi oldu\u011funu fark eden G\u00fclek, yetkililerden yard\u0131m bekliyor.,Site g\u00f6revlisi Hasan G\u00fclek, hayat\u0131nda ilk kez \u2018sar\u0131 k\u0131z\u2019 \u00f6r\u00fcmce\u011fini g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirterek, \u201cGe\u00e7en g\u00fcnlerde sar\u0131 k\u0131z \u00f6r\u00fcmce\u011finden birka\u00e7 tane bulmu\u015ftuk, onlar\u0131 \u00f6ld\u00fcrd\u00fck. Ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcn ise \u00e7ocuklarla birlikte sitenin \u00f6n\u00fcnde duvara t\u0131rmand\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6rd\u00fck. Canl\u0131 bir \u015fekilde yakalad\u0131k, iki g\u00fcnd\u00fcr kavanozun i\u00e7inde duruyordu \u00f6ld\u00fc. ,Bu aralar \u00e7ok fazla var. Bu tehlikeli olan cinsindenmi\u015f, et yiyenmi\u015f. Ben 40 ya\u015f\u0131nday\u0131m, ilk kez g\u00f6rd\u00fcm. Buralar\u0131n ila\u00e7lan\u0131p, dezenfekte edilmesi gerekiyor. Sitenin i\u00e7erisinde bir s\u00fcr\u00fc \u00e7ocuk oynuyor \u201cdedi. (\u0130HA)