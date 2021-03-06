HES kodunu aklında tutamayan vatandaştan ilginç çözüm

SORANLARA DA KOLAYLIK OLDU\r\n\r\nGitti\u011fi al\u0131\u015fveri\u015f merkezlerinde hemen s\u0131rt\u0131n\u0131 d\u00f6nerek HES kodunu g\u00f6revliye okuttu\u011funu belirten Memi\u015f, \u201cBenim gibi bu uygulamay\u0131 yapan ba\u015fka biri oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcnm\u00fcyorum. Birka\u00e7 yere girdim, \u00e7\u0131kt\u0131m akl\u0131mda HES kodunu tutam\u0131yorum. Telefondan aray\u0131p bulana kadar da zaman ge\u00e7iyor. Dolay\u0131s\u0131yla s\u0131rada olan di\u011fer insanlar\u0131 bekletiyorsun. Hem s\u0131rada olan vatanda\u015flar\u0131 bekletmemek hem de zamandan kazanmak i\u00e7in b\u00f6yle bir yol d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fcm. ,Ya\u015fad\u0131klar\u0131 sorunlara kendilerine has \u00e7\u00f6z\u00fcmleri ile bilinen Karadeniz insan\u0131 yine bir ilke imza att\u0131.,"S\u0131rt\u0131mdaki HES kodunu g\u00f6renler bu durumu s\u0131cak kar\u015f\u0131lad\u0131, bak\u0131p foto\u011fraf \u00e7ekiyorlar" diyen Memi\u015f "Sokakta sabahtan ak\u015fama kadar s\u0131rt\u0131mda yaz\u0131l\u0131 HES koduyla geziyorum. Sak\u0131ncas\u0131 oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcnm\u00fcyorum, sonu\u00e7ta HES kodu olmadan bir yere giremiyorsun\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.,Her gitti\u011fi yerde HES kodunun soruldu\u011funu ancak bunu akl\u0131nda tutmas\u0131n\u0131n m\u00fcmk\u00fcn olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Memi\u015f, \u201cBirka\u00e7 g\u00fcnd\u00fcr hastanelere gidip geliyorum. Her gitti\u011fim yerde benden HES kodu isteniyor. \u00d6zellikle b\u00fcy\u00fck al\u0131\u015fveri\u015f merkezlerine gitti\u011fimde ayn\u0131 durumla kar\u015f\u0131la\u015f\u0131yorum. HES kodunu akl\u0131mda tutam\u0131yorum, telefonu da ikide bir \u00e7\u0131kart\u0131p bakaca\u011f\u0131ma b\u00f6yle bir fikir akl\u0131ma geldi. Ka\u011f\u0131d\u0131n yar\u0131s\u0131na HES kodunu yazarak s\u0131rt\u0131ma yap\u0131\u015ft\u0131rd\u0131m. 'Bu uygulamam millete de \u00f6rnek olsun' diye d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fcm. \u00c7o\u011fu vatanda\u015f baz\u0131 yerlere girmek i\u00e7in kendisinden istenen HES kodunu bilmedi\u011finden geri d\u00f6n\u00fcyor zor durumda kal\u0131yor" dedi.,En son b\u00fcy\u00fck bir al\u0131\u015fveri\u015f merkezine gittim bana; 'HES kodunuz var m\u0131?' dediler. Ben de var dedim. 'Bakabilir miyiz?' deyince; ben de s\u0131rt\u0131m\u0131 d\u00f6nerek 'bak\u0131n' dedim. Onlarda 'ne g\u00fczel, tamam ge\u00e7ebilirsin' dediler. Hem, zamandan kazand\u0131m hem de sosyal mesafeyi korumu\u015f olduk\u201d diye konu\u015ftu. (\u0130HA)