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Türkiye Gazetesi

Heves ettikleri go-kartların ücreti fazla gelen kardeşler araç üretmeye başladı

Heves ettikleri go-kartların ücreti fazla gelen kardeşler araç üretmeye başladı

Küçük yaşlardan beri go-kart ve karting araçlarına ilgi duyan Sakarya Uygulamalı Bilimler Makine Mühendisliği bölümü öğrencisi Malik Enes Savaş ile Sakarya Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümü öğrencisi Ömer Faruk Savaş isimli iki kardeş, araçlara binmenin maliyetinin yüksek olduğunu ileri sürerek karting araçlarına benzer araçlar imal etmeye başladılar. Karting araçlarına duydukları ilgiyle yola çıkan ağabey Malik Enes ile kardeş Ömer Faruk, hurdacılardan buldukları motosiklet ve araba parçalarını birleştirip, şasesini kendilerinin oluşturdukları farklı tarzda araçlar yaptı.

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