Heyecanla bekleniyordu! Ilgaz'da kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı

K\u0131\u015f turizminin \u00f6nemli merkezlerinden Ilgaz Da\u011f\u0131'na mevsimin ilk kar\u0131 d\u00fc\u015ft\u00fc.,Heyecanla bekleniyordu! Mevsimin ilk kar\u0131 d\u00fc\u015ft\u00fc, kar kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131 y\u00fcksek kesimlerde 5 santimetreye ula\u015ft\u0131.,Kastamonu-\u00c7ank\u0131r\u0131 s\u0131n\u0131r\u0131nda bulunan, k\u0131\u015f turizminin \u00f6nemli merkezlerinden Ilgaz Da\u011f\u0131'na mevsimin ilk kar\u0131 d\u00fc\u015ft\u00fc.,Yurduntepe Kayak Merkezi'nin zirvesi ve 2500 rak\u0131ml\u0131 K\u00fc\u00e7\u00fck Hacet ve B\u00fcy\u00fck Hacet tepelerinde etkili olan kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131yla beyaza b\u00fcr\u00fcnen Ilgaz'da, foto\u011fraf tutkunlar\u0131 ile do\u011faseverler i\u00e7in g\u00fczel g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler olu\u015ftu.,Kar kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131 y\u00fcksek kesimlerde 5 santimetreye ula\u015ft\u0131.,"Ilgaz Anadolu'nun sen y\u00fcce bir da\u011f\u0131s\u0131n" dizeleriyle anlat\u0131lan Ilgaz Da\u011f\u0131'n\u0131n eteklerinde etkili olan sa\u011fanak, y\u00fcksek rak\u0131mlarda kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131na d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fc.,Ilgaz'\u0131n her mevsim ayr\u0131 bir g\u00fczelli\u011fe b\u00fcr\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc ifade eden Kele\u015f, "Kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131n\u0131n devam etmesini arzuluyoruz. Kar berekettir, kar su demektir, kar t\u00fcm insanlar i\u00e7in \u00f6nemli bir kaynakt\u0131r. Burada b\u00fct\u00fcn alan\u0131 panoramik olarak g\u00f6rebilecek noktaday\u0131z. Do\u011fa foto\u011fraf\u00e7\u0131s\u0131 olarak buran\u0131n manzaras\u0131n\u0131, g\u00fczelli\u011fini anlatmaya dilimiz d\u00f6nm\u00fcyor ancak g\u00f6rmek gerekiyor." diye konu\u015ftu. (AA),Do\u011fa foto\u011fraf\u00e7\u0131s\u0131 Cebrail Kele\u015f, AA muhabirine, Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'nin zirvesinde kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131n\u0131n yo\u011fun \u015fekilde devam etti\u011fini s\u00f6yledi.