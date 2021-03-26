Heyecanlandıran adım! WhatsApp'a yeni özellik

D\u00fcnya genelinde milyonlarca kullan\u0131c\u0131s\u0131 bulunan WhatsApp'tan yeni bir g\u00fcncelleme geliyor.\r\n,G\u00fcncelleme WhatsApp'\u0131n taray\u0131c\u0131 versiyonu WhatsApp Web'i s\u0131kl\u0131kla kullananlar\u0131 ilgilendiyor. Facebook taraf\u0131ndan sat\u0131n al\u0131nan WhatsApp'\u0131n taray\u0131c\u0131 versiyonunu kullanmak i\u00e7in telefonunuzun internete ba\u011fl\u0131 olmas\u0131 gerekiyordu.\r\n,E\u011fer telefonunuz kapan\u0131rsa ya da interneti kesilirse WhatsApp Web ileti\u015fiminiz de sonlanm\u0131\u015f oluyordu. \u015eirket yeni yapaca\u011f\u0131 g\u00fcncellemeyle bu uygulamay\u0131 sonland\u0131racak. Hen\u00fcz test a\u015famas\u0131nda olan \u00f6zellikle bundan sonra telefonunuzda internet olmasa bile WhatsApp ileti\u015fimine devam edebileceksiniz.\r\n,D\u00fcnyan\u0131n en pop\u00fcler anl\u0131k mesajla\u015fma uygulamas\u0131 WhatsApp sesli ileti\u015fimde de yeni bir ad\u0131m at\u0131yor.\r\n,WABetaInfo'da yer alan bilgilere sesli mesajlar i\u00e7in farkl\u0131 oynatma h\u0131zlar\u0131 geliyor.\r\n,S\u0131zd\u0131r\u0131lan g\u00f6resellere g\u00f6re kullanc\u0131lar iste\u011fe ba\u011fl\u0131 olarak sesli mesajlar\u0131 1.0, 1.5 ve 2.0 h\u0131zlar\u0131nda oynatabilecek.\r\n,S\u00f6z konusu \u00f6zelli\u011fin yak\u0131nda Android ve iOS'un beta s\u00fcr\u00fcmlerine gelece\u011fi bildirildi.\r\n,Ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde WhatsApp masa\u00fcst\u00fc uygulamas\u0131 i\u00e7in sesli ve g\u00f6r\u00fcnt\u00fcl\u00fc arama deste\u011fi vermeye ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurmu\u015ftu.\r\n,WHATSAPP MESAJLARI 24 SAAT SONRA S\u0130L\u0130NECEK\r\nWhatsApp platformu i\u00e7in kendi kendini imha edecek foto\u011fraflar \u00f6zelli\u011finin test edilmekte oldu\u011fu haberi bas\u0131na s\u0131zd\u0131r\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.,Ortaya \u00e7\u0131kan bilgilere g\u00f6re uygulamada foto\u011fraf payla\u015f\u0131rken ekranda yeni bir buton ile kar\u015f\u0131la\u015f\u0131laca\u011f\u0131z.\r\n\r\nBu \u00f6zellik hem ki\u015fisel hem de grup sohbetleri i\u00e7in ge\u00e7erli olacak.\r\n\r\n24 saatin ard\u0131ndan yok olan WhatsApp mesajlar\u0131 \u00f6zelli\u011fiyle kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131k.