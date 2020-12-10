Hiç vaka görülmeyen köyde, doğal ürünlere talep arttı

Karadeniz\u2019in k\u0131y\u0131s\u0131nda ormanl\u0131k bir alan\u0131n i\u00e7inde kurulu 120 haneli ve 600 n\u00fcfuslu k\u00f6y\u00fcn sakinleri bug\u00fcne kadar k\u00f6ylerinde hi\u00e7 vaka g\u00f6r\u00fclmemesinin s\u0131rr\u0131n\u0131n kurallar ve do\u011fa ile i\u00e7 i\u00e7e ya\u015famakta sakl\u0131 oldu\u011funu s\u00f6ylediler. K\u00f6y sakinlerinden Nur\u015fen \u00d6zel (64), muhtarlar\u0131n\u0131n uyar\u0131lar\u0131n\u0131 dikkate ald\u0131klar\u0131n\u0131 ifade ederek, \u201cMuhtar\u0131m\u0131z il d\u0131\u015f\u0131ndan gelenleri k\u00f6ye sokmuyor. K\u00f6y\u00fcm\u00fcze hi\u00e7 yabanc\u0131 alm\u0131yoruz. K\u00f6ylere oturmaya gitmiyoruz. Kabul etmiyoruz. Hep do\u011fal \u015feyler yiyoruz. Tarhana, bal, pekmez, zencefil, hep \u00f6yle \u015feyler i\u00e7iyoruz. Ihlamur \u00e7ay\u0131 i\u00e7iyoruz. Hi\u00e7 birbirimizle muhatap olmuyoruz. Maskelerimizi \u00e7\u0131karm\u0131yoruz. Muhtar bizi devaml\u0131 uyar\u0131yor her konuda. Onun da uygulad\u0131\u011f\u0131 \u015feyleri yap\u0131yoruz\u201d dedi.\r\n\r\n,K\u00f6y muhtar\u0131 Ramazan T\u0131\u011f\u2019\u0131n geceli g\u00fcnd\u00fczl\u00fc \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131, k\u00f6y sakinlerini vir\u00fcse kar\u015f\u0131 bilin\u00e7lendirmesi ve uygulad\u0131\u011f\u0131 kurallar sonucu Aliobas\u0131 k\u00f6y\u00fc \u2018vir\u00fcs\u00fcn giremedi\u011fi k\u00f6y\u2019 olarak \u00fcn sald\u0131. Haberlere de konu olan k\u00f6yde do\u011fal ya\u015fam dikkat \u00e7ekerken, k\u00f6yde \u00fcretilen do\u011fal \u00fcr\u00fcnler i\u00e7in T\u00fcrkiye\u2019nin d\u00f6rt bir yan\u0131ndan sipari\u015f ya\u011fmaya ba\u015flad\u0131. Yurdun farkl\u0131 \u015fehirlerinden k\u00f6y muhtar\u0131na ula\u015fan vatanda\u015flar ise, k\u00f6yden arsa almak i\u00e7in g\u00f6r\u00fc\u015fme talebinde bulundu.,Koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131n\u0131n \u00fclkemizde g\u00f6r\u00fclmeye ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 g\u00fcnden bu yana Bart\u0131n\u2019\u0131n Amasra il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Aliobas\u0131 k\u00f6y\u00fcnde hi\u00e7 vakaya rastlanmad\u0131. ,Ayn\u0131 k\u00f6yde ya\u015fayan Ali \u00d6zel (60) ise temizli\u011fe dikkat edip do\u011fal beslendiklerini s\u00f6yleyerek, \u201cBiz \u00f6ncelikle temizli\u011fe dikkat ediyoruz. K\u00f6ye yabanc\u0131 bir kimse sokmuyoruz. S\u00fct yiyoruz. Kendimize do\u011fal \u00f6teberi pekmez, re\u00e7el, bal, tavuk yumurtas\u0131, d\u0131\u015far\u0131dan bir \u015fey al\u0131p da binde bir yemeyiz. Fazla da gezmeyiz. K\u00f6y\u00fcm\u00fczden \u00e7\u0131kmay\u0131z. Mesafeye uyar\u0131z\u201d dedi.,Evlerine misafir kabul etmediklerini ve k\u00f6yden \u00e7\u0131kmad\u0131klar\u0131n s\u00f6yleyen Sevgi T\u0131\u011f (45) ise, \u201c\u0130lk ba\u015fta maske, mesafe, temizlik hijyeni. Evimize misafir kabul etmiyoruz. Misafirli\u011fe gitmiyoruz. Do\u011fal beslenme g\u00f6steriyoruz. \u015eekersiz dut pekmezlerimiz var. Bal yiyoruz. Allah kimsenin ba\u015f\u0131na vermesin, \u00e7ok k\u00f6t\u00fc bir hastal\u0131k. Herkes kendini korusun. Benim annem bu hastal\u0131ktan ya\u015fad\u0131 yan\u0131na gidemedim. Gitsem bir su\u00e7, gitmesem daha bir su\u00e7 ama ben gitmemeyi tercih ettim sevdiklerimi korumak i\u00e7in. L\u00fctfen dikkat edelim, \u00e7ok k\u00f6t\u00fc bir \u015fey. Sevdiklerimizi koruyal\u0131m, mesafemize dikkat edelim\u201d ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n,K\u00f6yde ya\u015fayan ilkokul \u00f6\u011frencileri \u015eevval T\u0131\u011f (11) ve Ay\u015fe \u0130rem Parlak\u2019ta (12) maske ve mesafe gibi kurallara dikkat ettiklerinin alt\u0131n\u0131 \u00e7izerek, \u201cEvde kal\u0131yoruz, kendimize dikkat ediyoruz. Sa\u011fl\u0131kl\u0131 besinler yiyoruz. Genellikle d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131m\u0131zda kalabal\u0131k ortama girece\u011fimiz zaman maskemiz a\u011fz\u0131m\u0131zda oluyor. S\u00fcrekli zaten d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131km\u0131yoruz. Sosyal mesafemizi de koruyoruz\u201d \u015feklinde konu\u015ftular.\r\n\r\n,Aliobas\u0131 k\u00f6y\u00fcn\u00fcn 3 d\u00f6nemdir muhtarl\u0131\u011f\u0131n\u0131 yapan Ramazan T\u0131\u011f, \u201cK\u00f6y\u00fcm\u00fczde \u015fu ana kadar vaka s\u0131f\u0131r, s\u0131f\u0131r vakayla da devam ediyoruz. 10 ayl\u0131k s\u00fcre\u00e7te \u00f6ncelikle maske, \u00e7ok s\u0131k\u0131 bir \u015fekilde maske da\u011f\u0131t\u0131m\u0131 yapt\u0131m. 20 binden fazla maske da\u011f\u0131tt\u0131m. Maske da\u011f\u0131t\u0131rken halk\u0131m\u0131z\u0131 bilgilendirdim. Maske, mesafe, hijyen, kom\u015fular\u0131n\u0131za oturmaya gitmeyin, kom\u015fular\u0131n\u0131z\u0131 davet etmeyin \u015feklinde. Bu \u015fekilde 10 ayl\u0131k s\u00fcreci y\u00fcr\u00fctt\u00fck. Bazen \u00e7ok kat\u0131 kurallar da uygulad\u0131m. \u0130stanbul\u2019daki dostlar\u0131m\u0131za, k\u00f6yl\u00fclerimize 'gelmeyin' dedim. Buradaki annenizi, baban\u0131z\u0131, dedenizi ma\u011fdur etmeyin. Buraya gelip de burada s\u0131k\u0131nt\u0131 \u00e7\u0131kmas\u0131n. K\u00f6y\u00fcm\u00fcz\u00fc s\u0131f\u0131r vaka ile devam ettirelim \u015feklinde \u00e7a\u011fr\u0131larda bulundum. Allah raz\u0131 olsun gurbettekiler olsun, k\u00f6y\u00fcmde ya\u015fayan vatanda\u015flar olsun \u00e7a\u011fr\u0131lar\u0131m\u0131za uydu. Hala daha uymaya devam ediyorlar. Bir de organik \u00fcr\u00fcnlerimiz var. En b\u00fcy\u00fck avantajlar\u0131m\u0131z bunlar. Organik bal\u0131m\u0131z var, organik dut pekmezimiz var. Organik \u00e7ay\u0131m\u0131z, tarhanam\u0131z var, y