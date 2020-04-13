Hiç yardım almamışlara müjde! Devletten 1.000 TL destek

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs küresel ekonomiyi yerle bir etti. Hazine ve Maliye Bakanlığı, koronavirüsün ekonomik etkilerinden zarar görmemek için bir dizi destek paketi açıkladı.