Hiç yardım almamışlara müjde! Devletten 1.000 TL destek

\u00c7in'de ortaya \u00e7\u0131kan yeni tip koronavir\u00fcs k\u00fcresel ekonomiyi yerle bir etti. Hazine ve Maliye Bakanl\u0131\u011f\u0131, koronavir\u00fcs\u00fcn ekonomik etkilerinden zarar g\u00f6rmemek i\u00e7in bir dizi destek paketi a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n,Ekonomik istikrar kalkan\u0131 paketiyle birlikte koronavir\u00fcs\u00fcn etkilerini azaltmak i\u00e7in yeni bir sosyal destek program\u0131 da a\u00e7\u0131kland\u0131. \r\n,\u0130lk olarak, do\u011fum y\u0131l\u0131n\u0131n son rakam\u0131 0 ve 5 olanlar\u0131n 1 Nisan'da, 1 ve 6 olanlar ay\u0131n 2'sinde, 2 ve 7 olanlar\u0131n ay\u0131n 3'\u00fcnde, 3 ve 8 olanlar\u0131n ay\u0131n 4'\u00fcnde, 4 ve 9 olanlar\u0131n ay\u0131n 5'inde alaca\u011f\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131. \r\n,Program\u0131n \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc faz\u0131nda daha \u00f6nce hi\u00e7 sosyal yard\u0131m almam\u0131\u015f ancak koronavir\u00fcs nedeniyle ma\u011fdur olanlar hedefleniyor.,9) Ne zaman ba\u015fvurular al\u0131nmaya ba\u015flanacak? Hen\u00fcz kriterler ve web sayfas\u0131n\u0131n \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 devam ediyor. Bu \u00e7al\u0131\u015fmalar tamamland\u0131\u011f\u0131nda, Aile ve \u00c7al\u0131\u015fma Bakanl\u0131\u011f\u0131 \u00fczerinden duyuru yap\u0131larak talep toplamas\u0131 yap\u0131lacak.\r\n,Birinci fazda 2 milyon 111 bin haneye biner liral\u0131k yard\u0131m yap\u0131ld\u0131. Bu yard\u0131m, "Ya\u015fl\u0131 Ayl\u0131\u011f\u0131, Engelli Ayl\u0131\u011f\u0131, Engelli Yak\u0131n\u0131 Ayl\u0131\u011f\u0131, Silikozis Ayl\u0131\u011f\u0131, E\u015fi Vefat Etmi\u015f Kad\u0131nlara Y\u00f6nelik D\u00fczenli Nakit Yard\u0131m, Muhta\u00e7 Asker Ailelerine Y\u00f6nelik D\u00fczenli Nakit Yard\u0131m, \u00d6ks\u00fcz Yetim Yard\u0131m\u0131, Muhta\u00e7 Asker \u00c7ocu\u011fu Yard\u0131m\u0131, \u015eartl\u0131 E\u011fitim Yard\u0131m\u0131, \u015eartl\u0131 Sa\u011fl\u0131k Yard\u0131m\u0131, \u00c7oklu Do\u011fum Yard\u0131m\u0131, Psiko-Sosyal ve Mali Kay\u0131p Ya\u015fayan T\u00fcberk\u00fcloz ve SSPE Hastalar\u0131na Y\u00f6nelik D\u00fczenli Nakdi Yard\u0131m Program\u0131" alan hanelere herhangi bir ba\u015fvuruya gerek kalmaks\u0131z\u0131n \u00f6deme olarak yap\u0131ld\u0131. \r\n,Bu fazda da halihaz\u0131rda sosyal yard\u0131m alan ve birinci fazda da\u011f\u0131t\u0131lan bin TL'lik destekten faydalanmam\u0131\u015f, 2 milyon 300 bin haneye biner TL nakdi destek verilmesi planlan\u0131yor. ,Ancak bankalar ve PTT'lerde ya\u015fanan yo\u011funluklar nedeniyle bu uygulamadan vazge\u00e7ildi. 3 Nisan'dan itibaren PTT g\u00f6revlileri, bek\u00e7iler ve kolluk birimleri arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla, 5 g\u00fcn i\u00e7inde yard\u0131mlar evlere ula\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131..\r\n,\r\nAile, \u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal Hizmetler Bakan\u0131 Zehra Z\u00fcmr\u00fct Sel\u00e7uk, ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada bu yard\u0131mlar i\u00e7in de vatanda\u015flar\u0131n herhangi bir ba\u015fvuruda bulunmas\u0131na gerek olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve yard\u0131mlar\u0131n evlere g\u00f6t\u00fcr\u00fclerek teslim edilece\u011fini belirtti. ,Hedef tam olarak bu ki\u015filere ula\u015fabilmek. Koronavir\u00fcs\u00fcn maddi olarak zarar verdi\u011fi herkes bu kapsama girecek" bilgisi veriliyor. .\r\n,6) Yard\u0131m program\u0131n\u0131n 3. b\u00f6l\u00fcm\u00fc neyi kapsayacak? .\r\nBu b\u00f6l\u00fcmde ka\u00e7 haneye yard\u0131m ula\u015ft\u0131r\u0131laca\u011f\u0131 \u015fu anda belli de\u011fil. Bu kez, sosyal yard\u0131m havuzunda yer almayan ancak koronavir\u00fcs nedeniyle zor duruma d\u00fc\u015fen, i\u015fyeri kapanan, i\u015ften \u00e7\u0131kar\u0131lan ki\u015filer hedefleniyor. ,Aile, \u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal Hizmetler Bakan\u0131 Zehra Z\u00fcmr\u00fct Sel\u00e7uk da d\u00fcn yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, koronavir\u00fcsle m\u00fccadele kapsam\u0131nda kad\u0131nlara yap\u0131lan \u015fartl\u0131 do\u011fum yard\u0131m\u0131n\u0131 100 TL'ye, e\u015fi vefat etmi\u015f kad\u0131nlara \u00f6denen yard\u0131m miktar\u0131n\u0131 da 325 TL'ye \u00e7\u0131kard\u0131klar\u0131n\u0131 belirtti. . KAYNAK:A Haber\r\n,A\u00e7\u0131klanan paketler vatanda\u015f\u0131n nefes almas\u0131n\u0131 sa\u011flad\u0131. S\u00f6z konusu programlar\u0131n \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc k\u0131sm\u0131nda daha \u00f6nce hi\u00e7 yard\u0131m almam\u0131\u015f vatanda\u015flar hedefleniyor.Burada da yard\u0131m hane ba\u015f\u0131na bin lira olacak. \u0130\u015fte detaylar\u2026\r\n,\u00dc\u00e7 faz olarak uygulanan bu destek program\u0131n\u0131n ilk faz\u0131 uygulamaya girerken, ikinci ve \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc b\u00f6l\u00fcm de \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki g\u00fcnlerde uygulamaya girecek.\r\n,7) Yard\u0131m alacak ki\u015filer i\u00e7in talepte bulunulmas\u0131 gerekiyor mu? 3. faz yard\u0131m alacaklar i\u00e7in ba\u015fvuru yap\u0131lmas\u0131 gerekecek. Bunun i\u00e7in de bir web sayfas\u0131 olu\u015fturuluyor ve a\u00e7\u0131klanacak tarihlerde e-devlet \u00fczerinden talepler toplanmaya ba\u015flanacak.\r\n,1)Koronavir\u00fcs sosyal destek yard\u0131m program\u0131n\u0131n birinci faz\u0131 neyi i\u00e7eriyor? ,8) Yard\u0131m miktar\u0131 ne olacak? Di\u011fer yard\u0131m kalemlerinde oldu\u011fu gibi burada da bin TL'lik \u00f6demeler yap\u0131lacak.\r\n,10) Ba\u015fka yard\u0131m \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 var m\u0131? Hali h