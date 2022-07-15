Hıncal Uluç’tan umut verici haber: Yakınlarının yüreğine su serpildi

Bu geli\u015fmeler sonras\u0131 H\u0131ncal Ulu\u00e7\u2019un yak\u0131nlar\u0131n\u0131n ve sevenlerinin y\u00fcre\u011fine su serpildi.,Enfeksiyon de\u011ferleri d\u00fc\u015fen Ulu\u00e7 i\u00e7in karn\u0131ndan beslenmeye ge\u00e7ilecek.,Gazeteci H\u0131ncal Ulu\u00e7 ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde yo\u011fun bak\u0131ma kald\u0131r\u0131lm\u0131\u015ft\u0131. 82 ya\u015f\u0131ndaki deneyimli gazetecinin ent\u00fcbe edildi\u011fi \u00f6\u011frenilmi\u015fti. \u00dcnl\u00fc ismin sa\u011fl\u0131k durumuyla ilgili yeni bir geli\u015fme ya\u015fand\u0131.,tv100\u2019\u00fcn haberine g\u00f6re tedavisine yo\u011fun bak\u0131mda devam edilen H\u0131ncal Ulu\u00e7\u2019un enfeksiyon de\u011ferlerinin d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc ve ci\u011ferlerinin de toparland\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.,Ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 sa\u011fl\u0131k sorunlar\u0131 nedeniyle zor g\u00fcnler ge\u00e7iren ve yo\u011fun bak\u0131ma kald\u0131r\u0131lan 82 ya\u015f\u0131ndaki gazeteci- yazar H\u0131ncal Ulu\u00e7'un ent\u00fcbe edildi\u011fi \u00f6\u011frenilmi\u015fti. ,Yo\u011fun bak\u0131mda tedavisi s\u00fcren Ulu\u00e7\u2019tan umut verici haber geldi. \u0130\u015fte H\u0131ncal Ulu\u00e7\u2019un sa\u011fl\u0131k durumu hakk\u0131nda yeni geli\u015fmeler\u2026