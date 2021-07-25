Hindistan'da sel felaketi: 136 kişi hayatını kaybetti

Muson ya\u011fmurlar\u0131n\u0131n etkisi alt\u0131ndaki Hindistan'\u0131n Mahara\u015ftra eyaletinde, sel ve heyelanlarda hayat\u0131n\u0131 kaybedenlerin say\u0131s\u0131 136'ya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n,Mahara\u015ftra Yard\u0131m ve Rehabilitasyon Bakan\u0131 Vijay Wadettiwar, AA muhabirine yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, d\u00fcn ak\u015fam itibar\u0131yla sel ve heyelanlarda \u00f6lenlerin say\u0131s\u0131n\u0131n 136'ya ula\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 bildirdi.\r\n,Wadettiwar, durumun kontrol alt\u0131nda oldu\u011funu ve ya\u011f\u0131\u015flardan etkilenen b\u00f6lgelere insani yard\u0131m malzemelerinin ula\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131 i\u00e7in her t\u00fcrl\u00fc \u00e7aban\u0131n g\u00f6sterildi\u011fini ifade etti.\r\n,\u00d6te yandan Hindistan Hava Kuvvetlerine ba\u011fl\u0131 nakliye u\u00e7aklar\u0131n\u0131n da arama kurtarma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131nda yer ald\u0131\u011f\u0131 kaydedildi.\r\n,Eyalet yetkilisi Sagar Pathak d\u00fcn, Mahara\u015ftra'da etkili olan ya\u011f\u0131\u015flarda 47 ki\u015finin \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc ve en az 30 ki\u015finin kayboldu\u011funu bildirmi\u015fti.\r\n,\u015eiddetli ya\u011f\u0131\u015flar\u0131n vurdu\u011fu Mumbai'de ise heyelan nedeniyle 29 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetmi\u015fti.\r\n,.