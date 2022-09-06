Hindistan’da sokaklar göle döndü

.,Hindistan Meteoroloji servisi taraf\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re Pazar g\u00fcn\u00fc Bangalore 28.1 milimetre ya\u011f\u0131\u015f ald\u0131.,Hindistan sel felaketiyle m\u00fccadele ediyor. Karnataka eyaletinin ba\u015fkenti Bangalore\u2019da etkili olan \u015fiddetli ya\u011f\u0131\u015flar nedeniyle cadde ve sokaklar sular alt\u0131nda kald\u0131.\r\n\r\n,Hindistan'\u0131n Bangalore kentinde cadde ve sokaklar sel nedeniyle g\u00f6le d\u00f6nerken, mahsur kalanlar kep\u00e7e ve teknelerle kurtar\u0131ld\u0131. Selde mahsur kalanlar kendi imkanlar\u0131yla y\u00fcr\u00fcyerek farkl\u0131 b\u00f6lgelere gitmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\r\n,Mahsur kalanlar\u0131n bir k\u0131sm\u0131 bel seviyesini ge\u00e7en sel sular\u0131nda kendi imkanlar\u0131yla y\u00fcr\u00fcyerek farkl\u0131 b\u00f6lgelere gitmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131rken, di\u011ferleri kep\u00e7elerle ve teknelerle kurtar\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Sel nedeniyle trafik ak\u0131\u015f\u0131 durdu, a\u011fa\u00e7lar devrildi, baz\u0131 b\u00f6lgelerde elektrik kesintileri meydana geldi. Bir\u00e7ok ev ve i\u015f yerinin sular alt\u0131nda kald\u0131\u011f\u0131 \u015fehirde otoparklar\u0131 da su bast\u0131.\r\n\r\n