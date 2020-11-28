Hırsızlar için kurulmuştu, pandemide işe yaradı! Bu köye Covid-19 giremedi

Elaz\u0131\u011f\u2019da bir muhtar, koronavir\u00fcs (Covid-19) pandemisinde ald\u0131\u011f\u0131 tedbirler ile k\u00f6y\u00fcne hastal\u0131\u011f\u0131n girmemesinde \u00f6nemli rol oynad\u0131.,Merkeze 24 kilometre uzakl\u0131kta bulunan Alatarla K\u00f6y\u00fc Muhtar\u0131 Nusret \u00d6zfidan, Covid-19 pandemisine kar\u015f\u0131 ald\u0131\u011f\u0131 tedbirlerle dikkat \u00e7ekti. Pandeminin ilk d\u00f6nemlerinde k\u00f6y giri\u015fini kapatmas\u0131 ve kom\u015fu ziyaretlerini yasaklamas\u0131 gibi bir\u00e7ok tedbir alan muhtar Nusret \u00d6zfidan, son olarak k\u00f6y\u00fcn giri\u015fine takt\u0131rd\u0131\u011f\u0131 g\u00fcvenlik kameras\u0131 ile giri\u015f \u00e7\u0131k\u0131\u015flar\u0131 kontrol alt\u0131na ald\u0131. ,K\u00f6y\u00fcn giri\u015fine g\u00fcvenlik kameras\u0131n\u0131 ilk etapta h\u0131rs\u0131zl\u0131\u011f\u0131 \u00f6nlemeye y\u00f6nelik takt\u0131klar\u0131n\u0131 ve bu ama\u00e7la kulland\u0131klar\u0131n\u0131 belirten muhtar Nusret \u00d6zfidan, \u201c\u015eu anda g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc gibi, k\u00f6y\u00fcm\u00fcz\u00fcn giri\u015finde g\u00fcvenlik kameras\u0131 bulunuyor. K\u00f6y\u00fcm\u00fcz hayvanc\u0131l\u0131kla u\u011fra\u015f\u0131yor. Biz de h\u0131rs\u0131zl\u0131\u011fa \u00f6nlem i\u00e7in karakolun da bilgisi dahilinde k\u00f6y\u00fcm\u00fcze g\u00fcvenlik kameras\u0131 takt\u0131rd\u0131k.,Bu esnada, t\u00fcm d\u00fcnyay\u0131 ve \u00fclkemizi tehdit eden pandemiden dolay\u0131 k\u00f6y\u00fcm\u00fcze giren \u00e7\u0131kanlar\u0131 da tespit ediyoruz. \u00c7\u00fcnk\u00fc k\u00f6y\u00fcm\u00fcz Keban Baraj\u0131na yak\u0131n oldu\u011fu i\u00e7in \u00f6zellikle hafta sonlar\u0131 gelen gidenin haddi var hesab\u0131 yok. Bu kamera ile onlar\u0131 tespit ediyoruz. Bu bak\u0131mdan g\u00fcvenlik kameras\u0131n\u0131n bize \u00e7ok yararl\u0131 oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum\u201d dedi.,Covid-19 vir\u00fcs\u00fcn\u00fcn ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 ilk g\u00fcnden bu yana k\u00f6ylerinde ald\u0131klar\u0131 s\u0131k\u0131 tedbirler sayesinde hi\u00e7bir vakaya rastlanmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getiren \u00d6zfidan, "Allah, karakolumuzdan raz\u0131 olsun.,Onlar\u0131n tavsiyesi \u00fczerine g\u00fcvenlik kameram\u0131z\u0131 kurduk. \u015eu an pandemiden dolay\u0131 yabanc\u0131lar\u0131n k\u00f6ye geli\u015f gidi\u015fler kontrol\u00fcm\u00fcz\u00fcn alt\u0131nda. Cep telefonu ile s\u00fcrekli takip ediyorum. Zaten pandeminin ilk ba\u015f\u0131nda da k\u00f6ye giri\u015f \u00e7\u0131k\u0131\u015flar\u0131 kontrol alt\u0131na alan ilk k\u00f6y yine bizdik. Tan\u0131d\u0131k da olsa kesinlikle sosyal mesafe ve maskeye dikkat ediyoruz. , \u0130lk etapta \u00e7evre k\u00f6ylerde artan hayvan h\u0131rs\u0131zl\u0131\u011f\u0131 \u00fczerine kendi k\u00f6ylerine karakolun da \u00f6nerisi \u00fczerine takt\u0131rd\u0131\u011f\u0131 kameralar\u0131 Covid-19 tedbirleri kapsam\u0131nda kullanan muhtar \u00d6zfidan, d\u0131\u015fardan gelen yabanc\u0131lar\u0131 tespit ederek giri\u015f \u00e7\u0131k\u0131\u015flar\u0131n\u0131 kontrol alt\u0131na ald\u0131. K\u00f6yl\u00fclerinde de destek verdi\u011fi s\u0131k\u0131 tedbirler sayesinde \u015fu ana kadar hi\u00e7bir Covid-19 vakas\u0131na rastlanmad\u0131.,Kameran\u0131n k\u00f6ye faydal\u0131 oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum ve di\u011fer k\u00f6ylerin de takmas\u0131n\u0131 \u00f6neriyorum. Zaten ilk ba\u015flarda s\u0131k\u0131 tedbirler alm\u0131\u015ft\u0131k. \u00c7ok \u015f\u00fck\u00fcr bizim k\u00f6yde hi\u00e7 vaka \u00e7\u0131kmad\u0131. K\u00f6yde, kom\u015fu ziyaretini yasaklam\u0131\u015ft\u0131k ve vatanda\u015flar da buna riayet ettiler. Onun i\u00e7in Alatarla K\u00f6y\u00fc\u2019nde hi\u00e7bir vakaya rastlanmad\u0131\u201d diye konu\u015ftu. (\u0130HA)