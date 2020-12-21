Hobi olarak başladı, aylık 25 bin lira kazanıyor

Bir s\u00fcre sonra Tar\u0131m ve Orman Bakanl\u0131\u011f\u0131\u2019n\u0131n Tavuk\u00e7uluk Ara\u015ft\u0131rma Enstit\u00fcs\u00fc\u2019ndeki hibrit civcivleri ve \u00f6zel sekt\u00f6rden ald\u0131\u011f\u0131n civcivler ile yumurta \u00fcretimine ba\u015flad\u0131. ,Yakla\u015f\u0131k 10 y\u0131l \u00f6nce \u0130stanbul\u2019dan Ordu\u2019nun Per\u015fembe il\u00e7esi Beyli Mahallesi\u2019ne g\u00f6\u00e7 eden 34 ya\u015f\u0131ndaki Ergin Seven, merak \u00fczerine kulu\u00e7ka makinesi ile yola koyuldu. ,Tavuk say\u0131s\u0131n\u0131 giderek artt\u0131ran ve \u015fu anda 3 bin tavu\u011fu bulunan Ergin, do\u011fal olarak \u00fcretmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 yumurtalar\u0131 pazarlayarak ayl\u0131k yakla\u015f\u0131k 25 bin lira kazand\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtiyor.\r\n\r\n,2011 y\u0131l\u0131nda kulu\u00e7ka makinesi ile bu mesle\u011fe hevesinin ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade s\u00f6yleyen Ergin Seven, \u201c3 sene sonras\u0131nda, Tar\u0131m ve Orman Bakanl\u0131\u011f\u0131\u2019n\u0131n Tavuk\u00e7uluk Ara\u015ft\u0131rma Enstit\u00fcs\u00fc\u2019ndeki hibrit civcivleri ve \u00f6zel sekt\u00f6rden ald\u0131\u011f\u0131m\u0131z civcivleri buraya getirdim ve yumurta arz\u0131na cevap vermeye ba\u015flad\u0131m. \u015eu anda yakla\u015f\u0131k 3 bin tane hayvan\u0131m\u0131z var. Bunlar\u0131n i\u00e7erisinde tam olarak yumurtaya ba\u015flamam\u0131\u015f tavuklar\u0131m\u0131z da mevcut, yumurtalar\u0131 da Ordu i\u00e7inde ve \u00e7evre illerde sat\u0131yoruz. \u015eu an pandemi nedeniyle g\u00f6nderim s\u0131k\u0131nt\u0131l\u0131 oldu\u011fundan daha \u00e7ok bu b\u00f6lgedeki insanlara ula\u015ft\u0131r\u0131yoruz\u201d dedi.\r\n\r\n,Tavuk\u00e7uluk i\u015fine ilk ba\u015flad\u0131\u011f\u0131nda destekler ile birlikte 500 hayvanla bu yola \u00e7\u0131kt\u0131klar\u0131n\u0131 ifade eden Seven, \u201cKimi zaman 3 binin \u00fczerine de \u00e7\u0131kartt\u0131k ancak pandemi nedeniyle \u015fu anda say\u0131y\u0131 s\u0131n\u0131rl\u0131 tutuyoruz. Bu i\u015fe ilk ba\u015fta hobi olarak ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131m ve \u015fu anki s\u00fcreci de\u011ferlendirecek olursak ayl\u0131k olarak 15 bin 25 bin lira aras\u0131nda bir rakam de\u011fi\u015fikli\u011fi olabiliyor kazanc\u0131m\u0131zda. Bu rakam\u0131 artt\u0131rmakta bizim elimizde ancak \u015fu anda devletimizin uygulam\u0131\u015f oldu\u011fu pandemi ko\u015fullar\u0131 \u00e7er\u00e7evesinde i\u015fimizi s\u00fcrd\u00fcrmeye gayret g\u00f6steriyoruz\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n\r\n,Tavuklara, k\u00fcmes i\u00e7erisinde en do\u011fal yemleri yedirmeye \u00e7abalad\u0131klar\u0131n\u0131 ve do\u011faya b\u0131rak\u0131p do\u011fal beslenmelerini de sa\u011flad\u0131klar\u0131n\u0131 kaydeden Seven, \u201cG\u00fcne\u015f g\u00f6ren ortamdalar ve do\u011fal besleniyorlar. \u00c7iftlik gibi g\u00f6r\u00fcnse de aralar\u0131nda fark var. Bizdeki fiyatlar da gayet uygun, tanesi 1 TL. \u015eu anda kapal\u0131 ortamlarda elde edilen market yumurtalar\u0131ndan daha da ucuza geliyor. Bir koli yumurtay\u0131 30 liradan sat\u0131yoruz\u201d ifadelerine yer verdi.,