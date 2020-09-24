Hobi olarak başladı, göreni hayran bırakıyor

\u015eenk\u00f6y'de ya\u015fayan 3 \u00e7ocuk babas\u0131 Durmu\u015f Kat\u0131rc\u0131, e\u015fini kaybettikten sonra yaln\u0131z ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 evinde 10 ya\u015f\u0131ndan ah\u015fap maket ara\u00e7 hobisini s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor. ,Koronavir\u00fcs s\u00fcrecinde de evde kalan Kat\u0131rc\u0131, nostaljik kamyon, kamyonet, otob\u00fcs, minib\u00fcs, otomobil ve u\u00e7aklardan olu\u015fan ah\u015fap maketlerle adeta koleksiyon yapt\u0131. ,Bir d\u00f6nemin en g\u00f6zde ara\u00e7lar\u0131n\u0131n birebir maketlerini yapan Kat\u0131rc\u0131, yapt\u0131\u011f\u0131 maketlerle evinde m\u00fcze kurmay\u0131 planl\u0131yor.\r\n\r\n,T\u00fcrkiye Ta\u015fk\u00f6m\u00fcr\u00fc Kurumu'nda madenci olarak i\u015fe ba\u015flayan Durmu\u015f Kat\u0131rc\u0131, i\u015f hayat\u0131 s\u00fcrecinde devam ettiremedi\u011fi hobisini emekli olduktan sonra devam ettirdi\u011fini aktard\u0131.\r\n\r\n,Ara\u00e7 maketlerinin zahmetli ve \u00f6zenli yap\u0131lmas\u0131 gereken bir i\u015f oldu\u011funu vurgulayan emekli maden i\u015f\u00e7isi Kat\u0131rc\u0131, "10 ya\u015f\u0131ndan beri az az devam ediyorum fazla yap\u0131p satma taraftar\u0131 de\u011filim bir hobi olarak yap\u0131yorum be\u011fenen \u00e7ocuklar oluyor \u00e7ok \u0131srar ediyorlar onlara verdi\u011fim zamanlar oluyor tabi yap\u0131m\u0131 zor oldu\u011fu i\u00e7in herkese verme \u015fans\u0131m olmuyor fazla \u00fcretemiyorum yapt\u0131klar\u0131m\u0131 \u00e7ocuklara ve torunlar\u0131ma hediye ediyorum. Bir maketi yapmas\u0131 bir g\u00fcnde olmuyor 10 g\u00fcnde \u00fcretebiliyorum. \u00dcretti\u011fim maketlerden kalan 25 tane kald\u0131. Yaln\u0131z ya\u015fad\u0131\u011f\u0131mdan s\u0131k\u0131nt\u0131, stresimi atmak i\u00e7in bana bir teselli olmu\u015f oluyor" diye konu\u015ftu.,Maket ara\u00e7tan sonra maket ev yapacak\r\n71 ya\u015f\u0131ndaki Durmu\u015f Kat\u0131rc\u0131, 25'e yak\u0131n ah\u015fap maket ara\u00e7lar\u0131n ard\u0131ndan maket ev yapmay\u0131 planlad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade etti. ,Kat\u0131rc\u0131, teknolojiden de faydaland\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, "Ba\u015fka yeni model burada yok. U\u00e7ak yapt\u0131m. Maket araba yapt\u0131m. U\u00e7ak maketlerini eskiden tam g\u00f6remiyordum. Art\u0131k internet var. U\u00e7ak iniyor, konuyor derken daha rahat oluyor. Bundan sonra ah\u015fap maket evlere devam ettirece\u011fim. Bir de onlar\u0131 yap\u0131nca onlar\u0131 be\u011fensin vatanda\u015f. \u0130nsanlar be\u011fenince motive oluyorum. Stresim azal\u0131yor. Han\u0131m\u0131m vefat etti. Evde bunlar\u0131 kendim yap\u0131yorum" diye ifade etti.,