Hobi olarak başladı, şimdi ihraç ediyor! 200 bin dolar...

Antalya'daki giri\u015fimci Mehmet Damar, hobi olarak oltayla tutmaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 y\u0131lan bal\u0131klar\u0131n\u0131, kurdu\u011fu tesisle yurt d\u0131\u015f\u0131na satmaya ba\u015flad\u0131.,Hobi olarak ba\u015flad\u0131, \u015fimdi ihra\u00e7 ediyor! Kazanc\u0131 dudak u\u00e7uklatt\u0131... \u0130\u015fte detaylar!,Manavgat Irma\u011f\u0131'nda turizm tesislerine y\u00f6nelik "doktor bal\u0131k" \u00fcretmek amac\u0131yla yer kiralayan Damar, bo\u015f zamanlar\u0131nda hobi ama\u00e7l\u0131, oltayla \u0131rmakta y\u0131lan bal\u0131\u011f\u0131 tutmaya ba\u015flad\u0131.\r\n\r\nBu s\u00fcre\u00e7te hobisini ticarete d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcrmeye karar veren Damar, y\u0131lan bal\u0131\u011f\u0131n\u0131 ihra\u00e7 etmek i\u00e7in yat\u0131r\u0131m olanaklar\u0131n\u0131 ara\u015ft\u0131rd\u0131.,Damar, AA muhabirine, Manavgat Irma\u011f\u0131'nda g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc ve merakla ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 y\u0131lan bal\u0131\u011f\u0131 avlama ve satma i\u015fini zamanla daha da geli\u015ftirdi\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Damar, daha sonra avlanma izni olan b\u00f6lgelerden y\u0131lan bal\u0131\u011f\u0131 toplamaya ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n\u0130lk ihracat\u0131n\u0131 G\u00fcney Kore'ye yapan Damar, 2016'da 200 bin dolar gelir elde etti. Damar'\u0131n y\u0131lan bal\u0131\u011f\u0131 ihracat\u0131 ge\u00e7en y\u0131l 1 milyon 200 bin dolara \u00e7\u0131kt\u0131.,Turizm tesislerine y\u00f6nelik "doktor bal\u0131\u011f\u0131" \u00fcretmek isterken kendisini bu i\u015fin i\u00e7inde buldu\u011funu aktaran Damar, "Yurt d\u0131\u015f\u0131nda genellikle G\u00fcney Kore, Japonya ve Tayvan'a y\u0131lan bal\u0131\u011f\u0131 g\u00f6nderiyoruz. Yak\u0131n zamanda ABD'ye de g\u00f6ndermeye ba\u015flad\u0131k. Hedefimiz \u00fclke say\u0131s\u0131n\u0131 art\u0131rmak ve Avrupa'ya da satabilmek." dedi.\r\n\r\nDamar, y\u0131lan bal\u0131\u011f\u0131n\u0131n ihra\u00e7 etti\u011fi \u00fclkelere canl\u0131 olarak g\u00f6nderildi\u011fini s\u00f6yledi.,Y\u0131lan bal\u0131\u011f\u0131na olan talebi kar\u015f\u0131lamaya \u00e7al\u0131\u015fan Damar, bu y\u0131l ABD'den de sipari\u015f almaya ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n\u00d6zel ekipmanlarla avlanabilen bal\u0131klar, havuzda birka\u00e7 g\u00fcn dinlendirildikten sonra yine \u00f6zel koruma kaplar\u0131na konularak u\u00e7akla Uzak Do\u011fu \u00fclkelerine g\u00f6nderiliyor.,Damar, zor ama \u00f6zel bir i\u015f yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirterek, \u015f\u00f6yle devam etti:\r\n\r\n"Bu zorlu\u011fa da severek katlan\u0131yoruz. \u00dclke olarak 100 ton ihra\u00e7 etme kotam\u0131z var. Bunu a\u015fmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. 100 tonluk kotay\u0131 a\u015fmak i\u00e7in \u00e7iftlik kurmay\u0131 planl\u0131yoruz. Bakanl\u0131ktan onay bekliyoruz. Onay\u0131n ard\u0131ndan haz\u0131rlad\u0131\u011f\u0131m\u0131z projeyi zaman ge\u00e7irmeden aktif hale getirece\u011fiz. T\u00fcrkiye'de, su \u00fcr\u00fcnleri sekt\u00f6r\u00fc son 15 y\u0131lda \u00e7ok b\u00fcy\u00fck bir geli\u015fme g\u00f6sterdi. G\u00fcney Kore'de, Japonya'da y\u0131lda 10 bin ton y\u0131lan bal\u0131\u011f\u0131 t\u00fcketiliyor. Yani \u00e7ok fazla t\u00fcketilen bir \u00fcr\u00fcn. \u00dclkemizde levrek, \u00e7ipura, alabal\u0131k ve Karadeniz somonunda yakalanan ba\u015far\u0131y\u0131 y\u0131lan bal\u0131\u011f\u0131nda da yakalamak ve bu konuda i\u015fletme olarak \u00f6nayak olmak istiyoruz." (AA)