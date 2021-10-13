Hobi olarak başladı, şimdi ihraç ediyor

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Darıca mahallesinde yaşayan Volkan Öztürk (36), Sağlık Meslek Lisesi Çevre Sağlığı Bölümü Teknisyenliği Bölümünü okuduktan sonra baba mesleği olan şoförlüğe başladı. Bir süre dolmuş hattında şoförlük çalışan Öztürk, hobi olarak solucan gübresi üretmeye karar verdi. Yakınlarının "Bu işi yapamazsın" tepkilerine rağmen Öztürk, 35 bin TL sermaye ile aldığı 200 bin solucanla gübre üretmeye başladı. Trabzon'da ilk kez solucan gübresi üretmeye başlayan Öztürk, talebin artmasıyla sera hangarları kurdu. Kurduğu 3 hangarda yıllık 60 ton gübre üreten Öztürk, şimdilerde ise ihracat talepleri alıyor.