Hobi olarak başladı, şimdi paraya para demiyor!

Kırıkkale'nin Hasandede köyünde keklik ve bıldırcın işiyle uğraşan Ayhan Kayalı (45), hobi olarak tavuk yetiştiriciliği yaptı. Çevresindeki yakınlarının yoğun talebi üzerine köye tavuk çiftliği kurdu. Kayalı, kurduğu çiftlik sayesinde tavuk sayısını bin 200'e kadar çıkarıp günde ortalama binin üzerinde yumurta elde ediyor. Gezen tavuk yumurtasının kolisini 35 liradan zincir marketlere pazarlıyor. Süs tavuklarının tanesini ise 20 liradan müşterilerine satıyor.