Hobi olarak başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor!

D\u00fczce\u2019de hobi olarak evinin bah\u00e7esinde kivi yeti\u015ftirmeye ba\u015flayan Sel\u00e7uk Ero\u011flu, sipari\u015flere yeti\u015femez duruma geldi.,D\u00fczce\u2019nin en \u00f6nemli gelir kayna\u011f\u0131 olan f\u0131nd\u0131\u011fa alternatif olaca\u011f\u0131n\u0131 ifade eden Ero\u011flu, \u015fimdiden bir\u00e7ok ki\u015finin kendisinden kivi fidesi istedi\u011fini s\u00f6yledi. D\u00fczce\u2019nin ad\u0131 neden kiviyle duyulmas\u0131n diyen \u00fcretici Ero\u011flu son olarak \u015f\u00f6yle konu\u015ftu: \u201c\u015eu an da benden g\u00f6ren insanlar kom\u015fular\u0131m\u0131z olsun, duyanlar olsun benden fide istiyorlar. Kivi t\u00fcketiminin art\u0131k daha fazla olaca\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum bu \u00e7evrede. Ge\u00e7en sene 55-60 kiloya yak\u0131n kivi ald\u0131k ama bu sene 100-120 kilo civar\u0131nda kivi ald\u0131k. \u0130nsanlar\u0131n talebi \u00e7ok oldu\u011fu i\u00e7in elimizden geldi\u011fi kadar sipari\u015fleri yeti\u015ftirmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz\u201d diye konu\u015ftu.,D\u00fczce\u2019de bir ki\u015fide \u00fcretimi g\u00f6rd\u00fckten sonra kendi bah\u00e7esinde de dikim yapan Ero\u011flu, talep sonras\u0131nda bir\u00e7ok ki\u015finin kivi dikimi yapaca\u011f\u0131n\u0131 belirterek, \u201cBen bu i\u015fi Ball\u0131ca k\u00f6y\u00fcnde bir a\u011fabeyin bah\u00e7esinde g\u00f6rd\u00fcm. Oradan bir fide ald\u0131k. Ekip bak\u0131m\u0131n\u0131 yap\u0131nca da bu k\u0131vama geldik. Talepleri g\u00f6r\u00fcnce herkes kivi dikmeye ba\u015flayacak diye d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. \u00c7\u00fcnk\u00fc \u00e7evremdeki insanlar g\u00f6r\u00fcyorlar talep oran\u0131n\u0131. \u015eimdiden fide isteyenler oluyor. E\u015fimize dostumuza elimizden geldi\u011fi kadar yard\u0131mc\u0131 oluyoruz. Belki hobi olarak ba\u015flarlar, belki arazilerine de dikebilirler. Neden D\u00fczce\u2019nin ad\u0131 kiviyle duyulmas\u0131n ki\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.,Ge\u00e7en seneye oranla verimin y\u00fczde 50 artt\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten \u00fcretici Ero\u011flu, \u201cHobi olarak kivi yeti\u015ftirmeye ba\u015flad\u0131m. Kivilerimizin verimi g\u00fczel. Bak\u0131m tabii ki de istiyor. 3 senedir hasat yap\u0131yoruz. Bu sene g\u00fczel verim ald\u0131k. Ge\u00e7en sene 50 kiloya yak\u0131n \u00fcr\u00fcn toplam\u0131\u015ft\u0131k. Bu sene budad\u0131k, hayvan g\u00fcbresi verdik. B\u00f6ylelikle verim y\u00fckselmeye ba\u015flad\u0131. Burada asl\u0131nda \u00fcz\u00fcm ba\u011f\u0131 vard\u0131. Hobi olarak ba\u015flad\u0131\u011f\u0131m\u0131z i\u00e7in \u00e7ok \u00f6zenmemi\u015ftik ba\u015flarda. Ama \u015fu anda verim g\u00fczel oldu talep de \u00e7ok g\u00fczel. Sipari\u015fler geliyor. Sipari\u015fler \u00e7ok oldu\u011fu i\u00e7in a\u011fa\u00e7lar\u0131 \u00e7o\u011faltmay\u0131 da d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz. Hobi olarak de\u011fil de belki meslek olarak da yapabiliriz kivi yeti\u015ftiricili\u011fini. Bir de kivinin \u015f\u00f6yle bir \u00f6zelli\u011fi vard\u0131r; 7 meyvenin veremedi\u011fi vitamini verir. Kivi ayr\u0131 bir vitamin kayna\u011f\u0131\u201d dedi.,KAYNAK: \u0130HA,Hobi olarak evinin bah\u00e7esinde ba\u015flad\u0131, mesle\u011fe d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcrmeyi d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyor: 1 y\u0131lda \u00fcretim y\u00fczde 50 artt\u0131! \u0130\u015fte detaylar...,D\u00fczce merkeze ba\u011fl\u0131 Dar\u0131c\u0131 Mahallesi\u2019nde ikamet eden Sel\u00e7uk Ero\u011flu, hobi olarak ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 kivi yeti\u015ftiricili\u011fini mesle\u011fe \u00e7evirmeyi d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyor. \u015eimdiden bir\u00e7ok ki\u015finin kendisinden kivi fidesi istedi\u011fini belirten Ero\u011flu, f\u0131nd\u0131\u011f\u0131n yan\u0131 s\u0131ra D\u00fczce\u2019nin kivi ile ad\u0131n\u0131n duyulmas\u0131n\u0131 istedi\u011fini belirtti.