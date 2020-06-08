Hobi olarak başladı, şimdi yılda 4 ton üretim yapıyor!

Bilecik’te yaşayan ve çilek üretimine yıllar önce evinin bahçesinde hobi olarak başlayan demirci ustası İsmail Özer, şimdi kendi yaptığı 2,5 dönümlük serasında yılda 4 ton çilek üretiyor.