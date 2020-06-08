Hobi olarak başladı, şimdi yılda 4 ton üretim yapıyor!

Bilecik\u2019te ya\u015fayan ve \u00e7ilek \u00fcretimine y\u0131llar \u00f6nce evinin bah\u00e7esinde hobi olarak ba\u015flayan demirci ustas\u0131 \u0130smail \u00d6zer, \u015fimdi kendi yapt\u0131\u011f\u0131 2,5 d\u00f6n\u00fcml\u00fck seras\u0131nda y\u0131lda 4 ton \u00e7ilek \u00fcretiyor.,\u00c7ilek merak\u0131, Bilecik\u2019in Pazaryeri il\u00e7esinde ba\u011fl\u0131 Bozcaarmut k\u00f6y\u00fcnde ya\u015fayan 69 ya\u015f\u0131ndaki \u0130smail \u00d6zer\u2019\u0131n hayat\u0131n\u0131 de\u011fi\u015ftirdi. \u0130smail amca, y\u0131llar \u00f6nce evinin bah\u00e7esinde hobi olarak ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 \u00e7ilek \u00fcreticili\u011fi, \u015fimdi 2,5 d\u00f6n\u00fcm seras\u0131nda y\u0131lda 4 ton \u00e7ilek \u00fcretir hale getirdi. ,Demirci ustal\u0131\u011f\u0131 oldu\u011fundan seralar\u0131n\u0131 da kendi imk\u00e2nlar\u0131 ile kurdu\u011funu anlatan \u00d6zer, "K\u00f6y\u00fcm\u00fczde 2,5 d\u00f6n\u00fcm arazime projesini kendim \u00e7izerek haz\u0131rlad\u0131\u011f\u0131m ve yap\u0131m\u0131n\u0131 tamamen kendi imk\u00e2nlar\u0131mla yapt\u0131\u011f\u0131m sera ile \u00e7ilek \u00fcretmeye ba\u015flad\u0131m.,\u00c7ilek \u00fcretimine yakla\u015f\u0131k 4 y\u0131l \u00f6nce Pazaryeri Kaymakaml\u0131\u011f\u0131n\u0131n ve \u0130l\u00e7e Tar\u0131m M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcn taraf\u0131ndan ba\u015flatm\u0131\u015f oldu\u011fu \u00c7ilek Projesi ile ba\u015flad\u0131m. \u0130l\u00e7e Tar\u0131m M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri s\u00fcrekli kurdu\u011fum seraya gelerek \u00e7ileklerimin kontrol\u00fcn\u00fc yap\u0131yor, bilmedi\u011fim konularda beni ayd\u0131nlat\u0131yorlar. ,Hobi olarak yapt\u0131\u011f\u0131m i\u00e7in hi\u00e7 ne kadar \u00fcr\u00fcn \u00e7\u0131k\u0131yor diye hesaplamad\u0131m. Ama y\u0131lda 3-4 ton \u00e7ilek \u00fcretimi oluyor. \u00c7ileklerimde hastal\u0131k olmad\u0131\u011f\u0131 zamanlarda g\u00fczel \u00fcr\u00fcnler al\u0131yorum, Allah bereket versin. Bana her konuda yard\u0131mc\u0131 olan Pazaryeri \u0130l\u00e7e Tar\u0131m M\u00fcd\u00fcr\u00fc \u0130smail \u00c7a\u011flar ve ziraat m\u00fchendislerimize te\u015fekk\u00fcr ediyorum\u201d dedi.,KAYNAK: \u0130HA