Hobi olarak başladığı mantar üretiminde taleplere yetişemiyor

Manisa\u2019n\u0131n Yunusemre il\u00e7esi Yuntda\u011f b\u00f6lgesine ba\u011fl\u0131 k\u0131rsal Sarma Mahallesi'ndeki evinin bah\u00e7esindeki bo\u015f depoda mantar \u00fcretmeye ba\u015flayan Seyit \u015eenli, taleplere yeti\u015femez oldu. ,\u0130n\u015faat i\u015fleriyle u\u011fra\u015fan \u015eenli, hobi olarak \u0130stiridye mantar\u0131 \u00fcretmeye ba\u015flad\u0131. Gelen sipari\u015fler \u00fczerine ev ekonomisine katk\u0131 sa\u011flamaya ba\u015flayan \u015eenli, 100 metrekarelik depoda \u00fcretime ge\u00e7ti. ,8 ton komposto ile \u00fcretimini s\u00fcrd\u00fcren \u015eenli, ayda 350 kilo mantar \u00fcretiyor. Sipari\u015flere yeti\u015femeyen \u015eenli, kendi mahallesi ba\u015fta olmak \u00fczere Yuntda\u011f b\u00f6lgesini mantar\u0131n merkezi haline getirmeyi hedefliyor.,10 y\u0131l \u00f6nce i\u015fe hobi olarak ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydeden Seyit \u015eenli, \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki y\u0131l profesyonel tesisle\u015fme yolunda ilk ad\u0131m\u0131n\u0131 ataca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. ,Gelirini g\u00f6rd\u00fckten sonra depoda \u00fcretmeye ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydeden \u015eenli, \u201cBu i\u015fe 2010 y\u0131l\u0131nda hobi olarak ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131m. Bir ton komposto ile ba\u015flad\u0131m. Bakt\u0131m g\u00fczel ve zevkli bir i\u015f, geliri de g\u00fczel daha sonra buray\u0131 izole ettim. Buraya 8 ton kadar komposto koydum. 1 tonunda 350 kilo kadar mantar \u00fcretiliyor normalde. 350 kilonun alt\u0131nda \u00fcretti\u011finiz zaman belki \u00e7ok fazla kar olmaz ama 350 kilonun \u00fczerinde \u00fcretti\u011fin anda para kazand\u0131r\u0131yor.","K\u00f6yl\u00fclerimiz i\u00e7in derdim \u00f6rnek olmakt\u0131. \u015eu an da oldu\u011fuma da inan\u0131yorum. \u0130n\u015fallah bu k\u00f6yde ve \u00e7evre k\u00f6ylerde, Yuntda\u011f b\u00f6lgesinde artarak devam eder. \u00c7ok b\u00fcy\u00fck bir pazar\u0131 var. Mantar k\u00fclt\u00fcr\u00fc T\u00fcrkiye\u2019de daha yeni yeni olu\u015fuyor. Avrupa\u2019da bir\u00e7ok yemeklerde mantar var. \u0130stiridye Mantar\u0131 2010 y\u0131l\u0131ndan \u00f6nce bilinmiyordu.","\u015eimdi bir\u00e7ok yerde biliniyor. Bu mantar do\u011fal. Bunda ila\u00e7 kullanam\u0131yorsun. Y\u00fczde 100 do\u011fal ve organik olmas\u0131 gerekiyor. \u00d6n\u00fcm\u00fczdeki y\u0131l bunu daha profesyonel olarak yapmay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. \u00d6nce bir sar\u0131m odas\u0131 olu\u015fturup daha sonra seralarda yapmay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. Bunun en \u00f6nemli k\u0131sm\u0131 sar\u0131m odas\u0131d\u0131r. Mantar yo\u011furt gibi bakteri oldu\u011fu i\u00e7in bunun sar\u0131m yapmas\u0131 geliyor, ondan sonra \u00e7\u0131k\u0131yor. Seneye de \u00f6zel bir sar\u0131m odas\u0131 olu\u015fturduktan sonra bunlar\u0131 daha sonra seralara aktararak verim almay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum\u201d diye konu\u015ftu.,\u0130stiridye Mantar\u0131\u2019na talebin yo\u011fun oldu\u011funu kaydeden \u015eenli, \u201c\u015eehir pazarlar\u0131nda sat\u0131l\u0131yor. Bunun \u0130stanbul\u2019da b\u00fcy\u00fck bir pazar\u0131 var. 2011 ve 2012 y\u0131l\u0131nda \u0130stanbul\u2019a gittim. Oradaki pazarlar\u0131 ara\u015ft\u0131rd\u0131m. Orada fiyat\u0131 \u015fu anda 25 lira. Bana 1 ton ile buraya ara\u00e7 g\u00f6nderemeyeceklerini ancak mal\u0131n \u00e7ok olmas\u0131 halinde gelebileceklerini s\u00f6ylediler. Bu b\u00f6lgede g\u00fcnl\u00fck 8-10 ton mantar \u00fcretilirse \u0130stanbul pazar\u0131na da mantar g\u00f6nderilebilir. G\u00fczel bir pazar\u0131 var. Manisa\u2019da \u00e7ok fazla t\u00fcketilmese de y\u00fcksek bir talep var\u201d diye konu\u015ftu.