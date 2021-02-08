Hobi olarak evinin bir odasında başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor

Siirt\u2019te ev han\u0131m\u0131 Demet Sab\u0131r, hobi olarak ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 \u00f6rg\u00fc t\u0131\u011f\u0131 ile s\u0131k i\u011fne tekni\u011fi kullan\u0131larak oyuncak sanat\u0131 olan amigurumiyi ekmek kap\u0131s\u0131na \u00e7evirdi. ,Evinin bir b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fc at\u00f6lyeye \u00e7eviren Sab\u0131r, yapt\u0131\u011f\u0131 \u00fcr\u00fcnleri internet ortam\u0131ndan satmaya ba\u015flad\u0131. ,\u0130nternet \u00fczerinden her b\u00fct\u00e7eye uygun sipari\u015fler ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Demet Sab\u0131r, sipari\u015flere yeti\u015fmek i\u00e7in yo\u011fun mesai harcad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. ,Sab\u0131r, "\u00d6rg\u00fclerimde her zaman i\u00e7in organik olan ipleri tercih ediyorum. \u00c7\u00fcnk\u00fc \u00e7ocuklar\u0131m\u0131z \u00e7ok de\u011ferli. \u00d6zellikle premat\u00fcre bebeklerimiz i\u00e7in antipirik ipleri tercih ediyorum." ,"Amigurumi biliyorsunuz annelerimizin vazge\u00e7ilmezi uyku arkada\u015flar\u0131, oyun arkada\u015flar\u0131 dekoratif olarak onlarda yine benim \u00fcretimimde amigurumilerde \u00e7ok \u00e7e\u015fit var. Annelerin talepleri \u00fczerine istenilen \u00f6l\u00e7\u00fclerde istenilen b\u00fcy\u00fckl\u00fckte ve istenilen ama\u00e7ta \u00f6rg\u00fcleri yap\u0131yorum.","Ayn\u0131 zamanda bebek k\u0131yafetleri, tulumlar, battaniyeler premat\u00fcre bebeklerimiz i\u00e7in minik yelekler minik patikler onlara k\u0131yafet bulmak biraz zor oluyor. Ben hobi odam\u0131 \u00f6ncesinde birka\u00e7 raf iple ba\u015flad\u0131m, daha sonras\u0131nda b\u00fcy\u00fctt\u00fcm. \u015eu an kocaman bir hobi odam var, iplerle, malzemelerle dolu. Ben vir\u00fcs g\u00fcnlerini hobi odamda ge\u00e7iriyorum. \u0130stedi\u011fim her \u015feyi \u00f6rmek, iplerimin elimin alt\u0131nda olmas\u0131 \u00e7ok ho\u015fuma gidiyor." ,"Bu \u015fekilde \u00fcretmeye devam ediyorum. \u0130nternetten sipari\u015flere yeti\u015femiyorum. Bilgilerini bana verdiklerinde hemen \u00fcretimi yap\u0131p en ge\u00e7 bir hafta i\u00e7erisinde teslimat yap\u0131yorum. \u00d6zellikle bebek \u00fcr\u00fcnlerine yeti\u015femiyorum sipari\u015flerimde. Anneler tabi ki bebeklerine daha \u00e7ok \u00f6nem veriyorlar. Pandemi s\u00fcrecinde daha fazla \u00f6rmeye ba\u015flad\u0131m" dedi.