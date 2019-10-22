Hobi olarak topladığı taşlarla evini 'hazine'ye çevirdi

Gazze'nin g\u00fcneyindeki Han Yunus kentinde ya\u015fayan Filistinli Ramazan Ahmed, toplad\u0131\u011f\u0131 de\u011ferli ta\u015flarla evinde "b\u00fcy\u00fck bir hazine" meydana getirdi.,AA muhabirine konu\u015fan Ahmed, ba\u015flang\u0131\u00e7ta toplad\u0131klar\u0131n\u0131n de\u011ferli ta\u015f oldu\u011funu bilmedi\u011fini ancak Gazze'deki \u0130slam \u00dcniversitesi Tarih ve Arkeoloji B\u00f6l\u00fcm\u00fc Ba\u015fkan\u0131 Gassan Ve\u015f\u015fah ile \u00dcrd\u00fcnl\u00fc tarihi eser uzman\u0131 Gassan \u015eakir'e g\u00f6sterdi\u011finde, evindeki "b\u00fcy\u00fck hazine"nin fark\u0131na vard\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,\u0130srail ablukas\u0131 alt\u0131ndaki Gazze'de ya\u015fayan Filistinli Ramazan Ahmed, hobi olarak ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 ve 13 y\u0131l boyunca toplad\u0131\u011f\u0131 ta\u015f ve kaya par\u00e7alar\u0131yla evinde b\u00fcy\u00fck bir koleksiyon olu\u015fturdu.\r\n\r\nGazze'nin g\u00fcneyindeki Han Yunus kentinde ya\u015fayan Ahmed'in olu\u015fturdu\u011fu koleksiyonda yakla\u015f\u0131k 1,5 tonluk de\u011ferli ta\u015f bulunuyor.,Ahmed, ta\u015f ve kaya numunelerini evinde ah\u015fap raflarda ve odalarda saklad\u0131\u011f\u0131n\u0131, ancak evinin k\u00fc\u00e7\u00fck gelmesi nedeniyle 300 kadar ta\u015f\u0131 \u0130slam \u00dcniversitesinin m\u00fczesine g\u00f6nderdi\u011fini belirtti.\r\n\r\n\u0130nsanlar\u0131n Gazze'de bulunan ta\u015f ve kayalar\u0131n k\u0131ymetini bilmemesinden \u00fcz\u00fcnt\u00fc duydu\u011funu anlatan Ahmed, bu ta\u015flar\u0131n k\u0131r\u0131larak in\u015faat malzemesi haline getirildi\u011fine dikkati \u00e7ekti.,Ahmed, Gazze'deki Turizm ve Tarihi Eser Bakanl\u0131\u011f\u0131na durumu bildirdi\u011fini ve bakanl\u0131\u011f\u0131n da buna engel olmak i\u00e7in harekete ge\u00e7ti\u011fini ifade etti.\r\n\r\nHobisinin yan\u0131 s\u0131ra ta\u015f ve kaya par\u00e7alar\u0131n\u0131 \u00f6zel bir alet kullanarak i\u015fleyen Ahmed, toplad\u0131\u011f\u0131 ta\u015flar\u0131 sergileyebilece\u011fi bir mekana sahip olmak istedi\u011fini s\u00f6zlerine ekledi.,Ahmed'in evinde olu\u015fturdu\u011fu ta\u015f koleksiyonunda Yemen akik ta\u015f\u0131, Suudi Arabistan M\u00fczesi'nde bir numunesi bulunan siccil ta\u015f\u0131 ile kristal ve \u015feffaf ta\u015flar bulunuyor.,Koleksiyonda ayr\u0131ca, d\u00fcnya \u00fczerinde \u00e7ok ender rastlanan aydan d\u00fc\u015fen g\u00f6k ta\u015flar\u0131, eski \u00e7a\u011flara ait ve \u00fczerinde farkl\u0131 \u015fekiller bulunan ta\u015flar ile \u00f6mr\u00fc 160 y\u0131ll\u0131k bir ta\u015f de\u011firmen yer al\u0131yor.,Ramazan Ahmed, zaman zaman sahil kenar\u0131na ve ta\u015f k\u0131rma tesislerine gidip oradaki ta\u015flar\u0131 toplayarak ya da halk pazarlar\u0131ndan ender bulunan ta\u015flar\u0131 sat\u0131n alarak hobisini s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor. (AA)