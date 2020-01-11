Hollandalılar, Merih Demiral'ı yere göğe sığdıramadı

Hollanda bas\u0131n\u0131n\u0131n \u00f6nemli yay\u0131n organ\u0131 NOS, Merih Demiral'a formas\u0131n\u0131 kaybeden Matthijs De Ligt'\u0131n durumu ile ilgili bir inceleme yaz\u0131s\u0131 yay\u0131nlad\u0131. ,NOS'un incelemesinde, sezon ba\u015f\u0131nda 85 milyon euro bonservis bedeliyle Ajax'tan transfer edilen De Ligt'\u0131n Merih Demiral'\u0131n m\u00fcthi\u015f formu sebebiyle yedek kald\u0131\u011f\u0131 ve Milli futbolcumuza formas\u0131n\u0131 nas\u0131l kapt\u0131rd\u0131\u011f\u0131na dair a\u00e7\u0131klamalar yer ald\u0131.,"De Ligt'\u0131n Juventus'taki ilk sezonunda Bonucci ve Chiellini'nin arkas\u0131nda bekleyece\u011fi \u00e7ok belliydi. Ancak Merih Demiral'\u0131n m\u00fcthi\u015f formu De Ligt \u00fczerinde hayal k\u0131r\u0131kl\u0131\u011f\u0131 olu\u015fturuyor. Merih Demiral savunman\u0131n ortas\u0131nda oynad\u0131\u011f\u0131 ma\u00e7larda hi\u00e7 zay\u0131fl\u0131k belirtisi g\u00f6stermiyor." Konuyla ilgili La Gazzetta dello Sport'tan Fabian del Valle'nin g\u00f6r\u00fc\u015flerine yer veren NOS'un haberinde \u0130talyan muhabirin Merih-De Ligt kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131rmas\u0131yla ilgili \u015fu ifadelerine yer verildi:,"Merih \u015fimdi formay\u0131 kapt\u0131 ve art\u0131k onu yede\u011fe \u00e7ekmek \u00e7ok zor. \u00d6n\u00fcm\u00fczdeki Roma ma\u00e7\u0131nda da Merih'in oynayaca\u011f\u0131 kesin. Merih adam markaj\u0131 konusunda daha sa\u011flam, hava toplar\u0131nda ondan top almak neredeyse imkans\u0131z ve De Ligt'ten en b\u00fcy\u00fck fark\u0131 daha agresif bir savunmac\u0131 olmas\u0131","De Ligt \u0130talyan futboluna al\u0131\u015fma evresi ge\u00e7irmedi. Dili \u00f6\u011frenmesi i\u00e7in de zamana ihtiyac\u0131 var. Sarri'nin De Ligt'\u0131 kullanamamas\u0131n\u0131n temel sebebi uyum problemi. De Ligt \u0130talya'ya al\u0131\u015fk\u0131n olarak Juventus'a gelseydi her \u015fey daha farkl\u0131 olabilirdi. De Ligt'in en iyi formunu hen\u00fcz g\u00f6rmedik ama hala \u00e7ok gen\u00e7. Biraz daha sab\u0131rl\u0131 olunmal\u0131 beklenmeli.","Merih Bonucci ile \u00e7ok iyi ikili oldu. Bu nedenle de sahada m\u00fcthi\u015f bir uyum g\u00f6steriyorlar. Merih daha \u00e7ok Chiellini'nin oyun yap\u0131s\u0131na yak\u0131n. Bonucci Merih yan\u0131nda oldu\u011fu zaman daha rahat oynuyor. Belki de gelecek sezon De Ligt - Merih Demiral ikilisini izleyebiliriz.",Juventus teknik direkt\u00f6r\u00fc Maurizio Sarri, Merih Demiral ve De Ligt i\u00e7in zaman zaman yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamalarla g\u00fcndeme gelmi\u015fti. Sarri De Ligt'\u0131n istenen performansta olmamas\u0131na ili\u015fkin ele\u015ftirilere, "Onun d\u00fcnyan\u0131n en iyi savunmac\u0131lar\u0131ndan biri olaca\u011f\u0131na inanan ilk ki\u015fi benim." s\u00f6zleriyle savunma yapm\u0131\u015ft\u0131., Sarri Merih Demiral'\u0131n y\u0131ld\u0131zla\u015ft\u0131\u011f\u0131 Cagliari ma\u00e7\u0131n\u0131n ard\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, "M\u00fcthi\u015f \u00f6zg\u00fcvenli oynad\u0131. \u00c7ok fazla pozitif enerji sa\u00e7\u0131yor ve tak\u0131m arkada\u015flar\u0131na da bunu a\u015f\u0131layabiliyor. B\u00f6yle bir form yakalam\u0131\u015f birini oynatmak zorunday\u0131z" ifadelerini kullanm\u0131\u015ft\u0131. (Sporx)