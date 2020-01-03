Hortumda evlerinin çatısı uçan aile yardım bekliyor

Hortumda Da\u011ftekin\u2019in, e\u015fi \u00c7a\u011fla, \u00e7ocuklar\u0131 Ye\u015fim (1,5) ve Melike (4 ayl\u0131k) i\u00e7in var\u0131n\u0131 yo\u011funu ortaya koyarak yapt\u0131rd\u0131\u011f\u0131 evin \u00e7at\u0131s\u0131 u\u00e7tu. U\u00e7an \u00e7at\u0131 d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc kom\u015fular\u0131n\u0131n evinin balkonuna da zarar verdi. ,Kendisinin de \u00e7at\u0131 u\u00e7tuktan sonra enkaz\u0131n alt\u0131nda kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Medet Da\u011ftekin, \u201cAbimler misafirli\u011fe gelmi\u015flerdi. D\u0131\u015far\u0131dan da ses geliyordu. Bir bakt\u0131m ki hortum. Hemen k\u0131z\u0131m\u0131 a\u015fa\u011f\u0131ya indirdim daha tam kap\u0131dan \u00e7\u0131kmadan \u00e7at\u0131 havaya u\u00e7tu.,Adana'da ge\u00e7en hafta cumartesi g\u00fcn\u00fc ak\u015fam saatlerinde Karata\u015f il\u00e7esinde, denizde hortum \u00e7\u0131kt\u0131 ve yakla\u015f\u0131k 30 kilometre boyunca ilerledi. Y\u00fcre\u011fir il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Yunuso\u011flu H\u00fcrriyet Mahallesi\u2019ne ula\u015ft\u0131\u011f\u0131nda ise hortum i\u015fsiz Medet Da\u011ftekin\u2019in evini vurdu.,Adana\u2019da ge\u00e7en hafta \u00e7\u0131kan hortumda evlerinin \u00e7at\u0131s\u0131 u\u00e7unca kurduklar\u0131 \u00e7ad\u0131rda ya\u015fayan aile, bebekleriyle peri\u015fan oldu...,Di\u011fer k\u0131z\u0131m tahtalar\u0131n alt\u0131nda kald\u0131. Ben onu \u00e7\u0131kartt\u0131m sonra ben tahtalar\u0131n alt\u0131nda kald\u0131m. Beni de abimler \u00e7\u0131kartt\u0131. Benim evimin \u00e7at\u0131s\u0131n\u0131 yaps\u0131nlar bana yeter. ,Evlerinde misafirleri varken birden \u00e7at\u0131lar\u0131 u\u00e7an ailenin daha sonra da ya\u011fan ya\u011fmurlarda b\u00fct\u00fcn e\u015fyalar\u0131 kullan\u0131lamaz hale geldi. Evlerinin yan\u0131ndaki bo\u015f arsaya k\u00fc\u00e7\u00fck bir \u00e7ad\u0131r kuran aile \u015fimdi burada ya\u015famlar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcp kendilerine gelecek yard\u0131m\u0131 bekliyor.,\u00c7a\u011fla Da\u011ftekin ise, \u201cE\u015fimin yan\u0131na yeti\u015ftim ama \u00e7at\u0131 u\u00e7tu. Bebe\u011fim be\u015fi\u011fin alt\u0131nda kald\u0131. K\u0131yamet koptu zannettim. \u015eimdi \u00e7ad\u0131rda kal\u0131yoruz. Yetkililer yard\u0131m etsin. Her \u015fey oldu\u011fu gibi duruyor. \u00c7ocuklar\u0131n s\u00fct\u00fc bile kalmad\u0131. Bu so\u011fukta \u00e7ocuklar da hasta oldu\u201d ifadelerini kulland\u0131. (\u0130HA),\u00c7ocuklar\u0131mla rezil oldum. \u00c7ad\u0131rda kal\u0131yorum. Her \u015fey mahvoldu. Sa\u011flam bir \u015feyimiz kalmad\u0131\u201d diye konu\u015ftu.,Evin \u00e7at\u0131s\u0131 u\u00e7tu, drone \u00e7ekimleri ilgin\u00e7 g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler olu\u015fturdu... \u00c7ad\u0131rda ya\u015fayan aile, bebekleriyle peri\u015fan oldu.