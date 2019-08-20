Huawei telefon sahiplerine uyarı geldi

\u00c7in merkezli teknoloji \u00fcreticisi Huawei'nin bir s\u00fcredir ABD'nin uygulayaca\u011f\u0131 ambargo karar\u0131 bekleniyor. Ancak ABD Ticaret Bakanl\u0131\u011f\u0131'ndan gelen s\u00fcrpriz bir a\u00e7\u0131klama, \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131k yaratt\u0131.\r\n,Huawei'ye uygulanacak ambargo ile ilgili bir s\u00fcredir g\u00f6zler ABD'nin \u00fczerinde. Ancak d\u00fcn ABD Ticaret Bakan\u0131 Willbur Ross, konuyla ilgili yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada Huawei'ye uygulanan yapt\u0131r\u0131mlar\u0131n 90 g\u00fcn ertelenece\u011fini duyurdu. Peki bu ne anlama geliyor?\r\n,ABD'nin bu geri ad\u0131m\u0131 atmas\u0131ndaki neden ABD merkezli telekom \u015firketlerinin Huawei'ye ba\u011f\u0131ml\u0131 olmas\u0131. Bu durumu do\u011frulayan Ross, 90 g\u00fcnl\u00fck erteleme s\u00fcresinin gerekli oldu\u011funu vurgulad\u0131 ve bu y\u00f6nde bir karar al\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydetti.\r\n,Ross, yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada telekom \u015firketlerinin Huawei'ye olan ba\u011f\u0131ml\u0131l\u0131klar\u0131ndan kurtulmalar\u0131 ad\u0131na 90 g\u00fcn daha ek s\u00fcre tan\u0131d\u0131klar\u0131n\u0131 belirtirken, bu s\u00fcreyi telekom \u015firketlerinin iyi de\u011ferlendirmesi gerekti\u011fini dile getirdi. Ayr\u0131ca ABD Ticaret Bakan\u0131, bakanl\u0131\u011f\u0131n Huawei'nin 46 i\u015ftirakinin daha listeye eklenmesine karar verdi\u011fini s\u00f6zlerine ekledi.\r\n,Di\u011fer yandan telefon sahipleri i\u00e7in \u00f6nemli bir uyar\u0131m\u0131z daha var: Huawei telefonlar EMUI 9.1 g\u00fcncellemesi al\u0131yor. Pek \u00e7ok performans iyile\u015ftirmesi, GPU Turbo 3.0 deste\u011fi ile telefonlar\u0131 de\u011fi\u015ftirecek g\u00fcncelleme bak\u0131n hangi telefonlara y\u00fcklenebiliyor?\r\n,Huawei Mate 10\r\n,Huawei Mate 10 Pro\r\n,Huawei Mate RS Porsche Design\r\n,Huawei Mate 9 ve Huawei Mate 9 Pro\r\n,Huawei Mate 9 Porsche Design\r\n,Huawei P20 ve Huawei P20 Pro\r\n,Huawei P10 ve Huawei P10 Plus\r\n,Huawei Nova 4, Nova 3, Nova 3i ve Nova 2S\r\n,Honor Play ve Play 8A\r\n,Honor 10\r\n,Huawei Maimang 7\r\n,Honor View 10 ve View 10 Lite\r\n,Honor V9, Honor 8X\r\n,Huawei Nova 4e ve Nova 3e\r\n,Huawei Enjoy 9 Plus, Enjoy 9S ve Enjoy 9e\r\n,Huawei Enjoy 8 Plus\r\n,Huawei Enjoy Max\r\n,Huawei Enjoy 7S\r\n,Honor 9 Lite modeli\r\n,Honor 8X Max\r\n,Honor 20i\r\n,Honor 9i\r\n,Honor 7X\r\n,Huawei MediaPad M5 10.1 \u2013 M5 8.0 \u2013 M5 8.4\r\n,Huawei MediaPad M5 Pro 10.8\r\n,Huawei MediaPad 5T 10.1\r\n,Huawei P30 ve Huawei P30 Pro (\u015eu an aktif olarak kullan\u0131mda)\r\n(H\u00fcrriyet),.