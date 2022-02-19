Hükümet EYT sözünü verdi

Ziyarette, memur maa\u015flar\u0131 ve asgari \u00fccretin \u00e7\u00f6z\u00fcme kavu\u015fturuldu\u011funu belirten AK Partili Akba\u015fo\u011flu\u2019nun, \u201c\u00dc\u00e7\u00fcnc\u00fc mesele olan 3600 ek g\u00f6stergeyi \u015fu an hallediyoruz. Sonra d\u00f6rd\u00fcnc\u00fc mesele olan s\u00f6zle\u015fmelilerin kadroya ge\u00e7irilmesinden sonra 2022 y\u0131l\u0131 i\u00e7erisinde EYT\u2019liler sorununu halledece\u011fiz\u201d dedi\u011fi \u00f6\u011frenildi.,AK Parti Grup Ba\u015fkanvekili Muhammet Emin Akba\u015fo\u011flu ve MHP Grup Ba\u015fkan Vekili Erkan Ak\u00e7ay\u2019la ayr\u0131 ayr\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015fen EYT temsilcileri, sorunun \u00e7\u00f6z\u00fcm\u00fcne ili\u015fkin \u00e7al\u0131\u015fmalarla ilgili nab\u0131z yoklay\u0131p, sorunlar\u0131n\u0131 iletti. EYT\u2019leri 8 Eyl\u00fcl 1999\u2019da getirilen ya\u015f \u015fart\u0131yla ma\u011fdur edildiklerini hat\u0131rlatt\u0131,AK Parti, Emeklilikte Ya\u015fa Tak\u0131lanlar\u2019\u0131n sorununun 2022 y\u0131l\u0131nda \u00e7\u00f6z\u00fclece\u011fine dair sinyal verdi. EYT meselesinin halledilmesi i\u00e7in \u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal G\u00fcvenlik Bakanl\u0131\u011f\u0131 sosyal kesimlerin sorununun be\u015f ba\u015fl\u0131kta takvimlendirip \u00e7\u00f6z\u00fcm \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na ba\u015flarken EYT\u2019liler de AK Parti ve MHP kanad\u0131nda kulis \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 art\u0131rd\u0131.\r\n\r\n,EYT sorunu s\u00f6zle\u015fmeli personel konusunun ard\u0131ndan g\u00fcndeme al\u0131narak 2022 y\u0131l\u0131nda \u00e7\u00f6z\u00fcme kavu\u015fturulacak.,Milyonlarca ki\u015fi a\u00e7\u0131klanacak EYT karar\u0131n\u0131 beklerken EYT temsilcileri harekete ge\u00e7erek AK Parti ve MHP temsilcilerini ziyaret etti. ,Yeni \u015eafak\u2019\u0131n haberine g\u00f6re, EYT federasyon ve platform temsilcilerinden olu\u015fan bir heyet \u00c7ar\u015famba g\u00fcn\u00fc TBMM\u2019de Cumhur \u0130ttifak\u0131 temsilcilerini ziyaret etti.