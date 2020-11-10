Hurda aracı 7 bin liraya aldı, 70 bin liraya sattı!

Kahramanmara\u015f'ta bir esnaf, 7 bin liraya sat\u0131n ald\u0131\u011f\u0131 hurda arac\u0131 a\u00e7\u0131l\u0131r tavan, yol bilgisayar\u0131 gibi son model ara\u00e7lar\u0131n \u00f6zellikleriyle donatarak 70 bin liraya satt\u0131.,Elbistan il\u00e7esinde oto anahtarc\u0131l\u0131\u011f\u0131 yapan Mehmet \u00d6zkan, uygun fiyata ald\u0131\u011f\u0131 eski ara\u00e7lar\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131 de\u011fi\u015fikliklerle \u00e7ok \u00f6zellikli ara\u00e7lar haline getiriyor.,Hurdaya ayr\u0131lmak \u00fczere buldu\u011fu bir arac\u0131 sat\u0131n alan \u00d6zkan, motor aksam\u0131nda bak\u0131m yapt\u0131rd\u0131ktan sonra tavan\u0131n\u0131n bir b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fc aletle kesip, geli\u015fmi\u015f ara\u00e7larda bulunan a\u00e7\u0131l\u0131r tavan takt\u0131. Arac\u0131 start stop ve katlan\u0131r ayna gibi \u00f6zelliklerle donatan Mehmet \u00d6zkan, hurda fiyat\u0131na sat\u0131n ald\u0131\u011f\u0131 arac\u0131 10 kat\u0131 fiyata satt\u0131.,\u00d6zkan, gazetecilere yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, eski arabalara merakl\u0131 oldu\u011funu s\u00f6yledi.,Hurda ara\u00e7lar\u0131 al\u0131p \u00fczerinde de\u011fi\u015fiklikler yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatan Mehmet \u00d6zkan, \u015funlar\u0131 kaydetti: "Bu arac\u0131 da 7 bin liraya hurda olarak al\u0131p de\u011ferlendirmek istedim. Araca cam tavan, yol bilgisayar\u0131, katlan\u0131r ayna, otomatik kalk\u0131p inen cam, start stop ve otomatik a\u00e7\u0131l\u0131r bagaj kapa\u011f\u0131 yapt\u0131ktan sonra ara\u00e7 b\u00fcy\u00fck ilgi g\u00f6rd\u00fc. 7 bin liraya ald\u0131\u011f\u0131m arac\u0131 2 ay emek verdikten sonra bir arkada\u015fa 70 bin liraya satt\u0131m. ,Ara\u00e7 \u00fczerinde yapt\u0131\u011f\u0131m \u00e7al\u0131\u015fmalar s\u0131ras\u0131nda yak\u0131n arkada\u015flar\u0131m yapt\u0131\u011f\u0131m eme\u011fe de\u011fmeyece\u011fini s\u00f6ylediler ama sonucu g\u00f6rd\u00fcklerinde onlar da \u015fa\u015f\u0131rd\u0131. Daha \u00f6nce b\u00f6yle bir araca bu t\u00fcr \u00f6zelliklerin eklendi\u011fini g\u00f6rmedim. Yakla\u015f\u0131k 2 ayl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fman\u0131n ard\u0131ndan arac\u0131 bu hale getirdim. Sonu\u00e7 olarak arac\u0131m\u0131 de\u011ferini bilen bir arkada\u015fa satt\u0131m.",Arac\u0131 sat\u0131n alan Fehmi \u00c7i\u00e7ek de kendisinin l\u00fcks bir arac\u0131 olmas\u0131na ra\u011fmen bu t\u00fcr ara\u00e7lara da ilgi duydu\u011funu ifade etti. (AA)