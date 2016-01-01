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Hurda parçalarından güneş enerjisiyle çalışan otomobil yaptı
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Suriyeli mühendis Muhammed Abdo, atıl durumdaki malzemelerle çocukluk hayali olan güneş enerjisi ve elektrikle çalışan otomobil yaptı.
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