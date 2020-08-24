İbadete açılan Kariye Camii'nin içi görüntülendi

Diyanet \u0130\u015fleri Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131'na devredilerek ibadete a\u00e7\u0131lmas\u0131na karar verilen Bizans d\u00f6neminden kalma Kariye Camii'nin i\u00e7i g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi. ,1945 y\u0131l\u0131na ait Bakanlar Kurulu karar\u0131n\u0131n Dan\u0131\u015ftay 19'uncu Dairesi taraf\u0131ndan iptal edilmesi \u00fczerine Cumhurba\u015fkan\u0131 karar\u0131 ile Kariye Camii\u2019nin Diyanet \u0130\u015fleri Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131'na devredilerek ibadete a\u00e7\u0131lmas\u0131na karar verilmi\u015fti.,75 y\u0131ld\u0131r m\u00fcze olarak kullan\u0131lan Kariye Camii\u2019nin i\u00e7i g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.,Yerli ve yabanc\u0131 turistler m\u00fcze olarak hizmet vermeye devam eden camiye ziyaretlerini s\u00fcrd\u00fcrerek mozaik ve fresklerin foto\u011fraflar\u0131 \u00e7ekti. ,Resmi Gazete'de yay\u0131mlanan kararla cami stat\u00fcs\u00fcne kavu\u015fan Kariye Camii\u2019nde ibadetin ba\u015flayaca\u011f\u0131 g\u00fcn bekleniyor.,M\u00fcze olarak hizmet vermeye devam eden camiye ziyaretler s\u00fcr\u00fcyor.,KAYNAK: \u0130HA