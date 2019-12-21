İbn-i Sina'nın tedavi yöntemiydi! Soğuk havalardan korunmak için tüketin

V\u00fccudun enerjisini dengeler ve art\u0131r\u0131r. Ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar, tavuk suyu yaparken sal\u0131nan amino asitlerin solunum sistemine iyi geldi\u011fini g\u00f6zlemlemi\u015flerdir. Bu bile\u015fikler, ast\u0131m ve alerji gibi rahats\u0131zl\u0131klara da iyi gelir.,Kolay sindirilir ve ba\u011f\u0131rsak sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131 destekler. Tavuk suyu, gev\u015feme minerali olarak bilinen magnezyum i\u00e7erir. Bu nedenle iyi ve kaliteli bir uyku sa\u011flar.,M\u0131s\u0131r'da so\u011fuk alg\u0131nl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in kullan\u0131lan tavuk suyu, \u0130bn-i Sina'n\u0131n bir numaral\u0131 tedavi y\u00f6ntemiydi. Gelin, sa\u011fl\u0131k deposu tavuk suyunun faydalar\u0131na hep birlikte g\u00f6z atal\u0131m.,Tavuk suyunda do\u011fal olarak bulunan kolajen ve jelatin, ya\u015flanmaktan kaynaklanan eklem a\u011fr\u0131s\u0131na iyi gelir.,Cilt elastikiyeti i\u00e7in en \u00f6nemli besinlerden biridir. Sivilce ile sava\u015fmak ve sa\u011fl\u0131kl\u0131 cildi desteklemek i\u00e7in \u00f6nemli bir bile\u015fendir.,\u0130bn-i Sina'n\u0131n ba\u015fl\u0131ca tedavi y\u00f6ntemleri aras\u0131nda yer ald\u0131\u011f\u0131 konu\u015fuluyor! \u0130\u015fte faydalar\u0131...