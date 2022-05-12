İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol boşandı

İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol, 5 yıllık evliliklerini noktaladı. Yaşadıkları sorunları bir türlü aşamadıkları konuşulan çift, dün görülen dava ile tek celsede boşandı.