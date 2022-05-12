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6 aydır kapalıydı, 5 metrelik karlı yol açıldı
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İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol boşandı
İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol, 5 yıllık evliliklerini noktaladı. Yaşadıkları sorunları bir türlü aşamadıkları konuşulan çift, dün görülen dava ile tek celsede boşandı.
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