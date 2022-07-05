İbrahim Erkal’ın kızı 18 oldu! Eşinden duygusal kutlama: “Sevgilimin emaneti, iyi ki varsın”

.,5. y\u0131l \u00f6nce ge\u00e7irdi\u011fi beyin kanamas\u0131 sonucu hayat\u0131n\u0131 kaybeden \u0130brahim Erkal\u2019\u0131n k\u0131z\u0131 Dilara 18 ya\u015f\u0131na bast\u0131. ,\u00c7iftin Elif Su (5) ad\u0131nda bir k\u0131z\u0131 ve Levent Erkal (17) isminde bir o\u011flu bulunuyor.,Daha \u00f6nce verdi\u011fi bir r\u00f6portajda e\u015finin \u00f6l\u00fcm\u00fcne h\u00e2l\u00e2 inanamad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Filiz Akg\u00fcn Erkal, \u201cO g\u00fcn k\u00f6t\u00fc bir \u015fey olaca\u011f\u0131n\u0131 hissettim. \u0130brahim'e 'Bu gece soka\u011fa \u00e7\u0131kma ne olur' dedim. Ama beni dinlemedi. \u00d6ld\u00fc\u011f\u00fcne h\u00e2l\u00e2 inanam\u0131yorum. Konserde ve d\u00f6necek diye bekliyorum\u201d demi\u015fti.,Erkal \u00e7iftinin b\u00fcy\u00fck k\u0131zlar\u0131 Dilara 18 ya\u015f\u0131na girdi. Filiz Erkal, k\u0131z\u0131n\u0131n yeni ya\u015f\u0131n\u0131 Instagram hesab\u0131ndan payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 foto\u011frafla kutlad\u0131.\r\n\r\n,Filiz Erkal g\u00f6nderisine \u201cBenim ilk g\u00f6z a\u011fr\u0131m g\u00fczel k\u0131z\u0131m ne \u00e7abuk zaman ge\u00e7ti, sen 18 oldun. Bu ya\u015f\u0131n sana g\u00fczellikler getirsin. \u00d6mr\u00fcn boyunca y\u00fcz\u00fcn g\u00fcls\u00fcn, iyi insanlar \u00e7\u0131ks\u0131n hep kar\u015f\u0131na. Can\u0131m sevgilimin emaneti, \u00f6mr\u00fcm... \u0130yi ki do\u011fdun, iyi ki vars\u0131n, seni seviyorum bebe\u011fim\u201d notunu d\u00fc\u015ft\u00fc.,Merhum sanat\u00e7\u0131n\u0131n e\u015fi Filiz Erkal, k\u0131z\u0131n\u0131n yeni ya\u015f\u0131n\u0131 sosyal medyadan payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 duygusal bir mesajla kutlad\u0131.,T\u00fcrk\u00fcc\u00fc \u0130brahim Erkal, 12 Nisan 2017\u2019de evinin otopark\u0131nda tansiyonunun d\u00fc\u015fmesi sonucu dengesini kaybedip kafas\u0131n\u0131 yere vurmu\u015f ve beyin kanamas\u0131 ge\u00e7irmi\u015fti. 29 g\u00fcn yo\u011fun bak\u0131mda kalan Erkal, 11 May\u0131s 2017\u2019de hayat\u0131n\u0131 kaybetmi\u015fti. 50 ya\u015f\u0131nda vefat eden Erkal\u2019\u0131n cenazesi Marmara \u0130lahiyat Camisi'nde k\u0131l\u0131nan namaz\u0131n ard\u0131ndan Karacaahmet Mezarl\u0131\u011f\u0131'na defnedilmi\u015fti.