İbrahim Erkal'ın yalnızca 12 gün görebildiği kızı Elif Su büyüdü

.,\u0130\u015fte \u0130brahim Erkal'\u0131n minik k\u0131z\u0131 Elif Su'nun \u015fimdiki hali...,Filiz Akg\u00fcn minik k\u0131z\u0131 Elif Su ile \u00e7ekildi\u011fi foto\u011fraflar\u0131n\u0131 sosyal medya hesab\u0131ndan payla\u015f\u0131yor.,.Unutulmayan \u015fark\u0131lar\u0131n sahibi \u0130brahim Erkal vefat etti\u011finde en k\u00fc\u00e7\u00fck k\u0131z\u0131 Elif Su hen\u00fcz 12 g\u00fcnl\u00fckt\u00fc. Ard\u0131nda onunla \u00e7ekilmi\u015f foto\u011fraflar\u0131 kalan \u0130brahim Erkal'\u0131n k\u0131z\u0131 Elif Su b\u00fcy\u00fcd\u00fc.,\u015eark\u0131lar\u0131 ile bir d\u00f6neme damga vuran \u00fcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131 \u0130brahim Erkal 2017 y\u0131l\u0131nda ge\u00e7irdi\u011fi beyin kanamas\u0131 sonucu 52 ya\u015f\u0131nda hayat\u0131n\u0131 kaybetmi\u015fti. \u0130brahim Erkal'\u0131n ani \u00f6l\u00fcm\u00fc sevenlerini h\u00fczne bo\u011fmu\u015f ard\u0131ndan g\u00f6z\u00fc ya\u015fl\u0131 bir e\u015f ve 3 \u00e7ocuk b\u0131rakm\u0131\u015ft\u0131.,52 ya\u015f\u0131nda hayat\u0131n\u0131n kaybeden \u0130brahim Erkal'\u0131n k\u0131z\u0131 Elif Su b\u00fcy\u00fcd\u00fc. \u0130\u015fte \u015fimdi 3 ya\u015f\u0131nda olan Erkal'\u0131n minik k\u0131z\u0131 Elif Su...