İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş’ın kızlarının son hali

Anne ve babası tüm Türkiye tarafından tanınan, Melek Zübeyde Akkaş gözlerden uzakta büyüdü. İbrahim Tatlıses'in Melek Zübeyde adında bir kızı olduğunu duyan birçok kişi şaşırıyor.