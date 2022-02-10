İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş’ın kızlarının son hali

\r\nPerihan Sava\u015f ge\u00e7ti\u011fimiz aylarda 38 ya\u015f\u0131na basan k\u0131z\u0131 Melek Z\u00fcbeyde'nin do\u011fum g\u00fcn\u00fcn\u00fc sosyal medya hesab\u0131ndan kutlam\u0131\u015ft\u0131.\r\n,.,Anne ve babas\u0131 t\u00fcm T\u00fcrkiye taraf\u0131ndan tan\u0131nan, Melek Z\u00fcbeyde Akka\u015f g\u00f6zlerden uzakta b\u00fcy\u00fcd\u00fc.\r\n\r\n\u0130brahim Tatl\u0131ses'in Melek Z\u00fcbeyde ad\u0131nda bir k\u0131z\u0131 oldu\u011funu duyan bir\u00e7ok ki\u015fi \u015fa\u015f\u0131r\u0131yor.\r\n\r\n,\u0130brahim Tatl\u0131ses'in k\u0131z\u0131 Melek Z\u00fcbeyde Akka\u015f son olarak erkek karde\u015fi \u0130do Tatl\u0131ses'in d\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcnde g\u00f6r\u00fcnt\u00fclenmi\u015fti.\r\n\r\nMelek Z\u00fcbeyde'nin annesi Perihan Sava\u015f'tan da bir erkek karde\u015fi var.\r\n\r\n,\u0130\u015fte, \u0130brahim Tatl\u0131ses ve Perihan Sava\u015f'\u0131n g\u00f6zlerden uzak b\u00fcy\u00fcyen k\u0131z\u0131 k\u0131z\u0131 Melek Z\u00fcbeyde\u2019nin son hali\u2026\r\n\r\n,Melek Z\u00fcbeyde Akka\u015f'\u0131n son haline "Annesinin kopyas\u0131" yorumlar\u0131 ya\u011fd\u0131.\r\n\r\n,Melek Z\u00fcbeyde Akka\u015f, 2008 y\u0131l\u0131nda Volkan Akka\u015f ile hayat\u0131n\u0131 birle\u015ftirmi\u015fti.\r\n\r\n,Melek Z\u00fcbeyde Akka\u015f, 2008 y\u0131l\u0131nda Volkan Akka\u015f ile hayat\u0131n\u0131 birle\u015ftirmi\u015fti.\r\n\r\n \u00c7iftin 3 \u00e7ocu\u011fu bulunuyor.\r\n,Perihan Sava\u015f ve \u0130brahim Tatl\u0131ses'in k\u0131zlar\u0131 Melek Z\u00fcbeyde Akka\u015f'\u0131 bir\u00e7ok ki\u015fi tan\u0131m\u0131yor.\r\n\r\n\r\n,Perihan Sava\u015f'\u0131n 'Can\u0131m kuzum seni \u00e7ok seviyorum, gururum Allah'\u0131m seni, evlatlar\u0131n\u0131, e\u015fini korusun. \u0130yi ki do\u011fdun iyi ki' s\u00f6zleri ilgi oda\u011f\u0131 olmu\u015ftu.\r\n\r\n