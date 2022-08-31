Icardi'ye Fener kancası! Ezeli rekabeti transfer hamlesine taşıdılar

Icardi transferi i\u00e7in Galatasaray'\u0131n da uzun s\u00fcredir g\u00f6r\u00fc\u015fmeler y\u00fcr\u00fctt\u00fc\u011f\u00fc biliniyor.\r\n,Arjantinli golc\u00fcn\u00fcn de sar\u0131-lacivertli formay\u0131 giymeye s\u0131cak bakt\u0131\u011f\u0131 belirtildi.,Ba\u015fkanlar d\u00fczeyinde bir g\u00f6r\u00fc\u015fme ger\u00e7ekle\u015ftirildi\u011fi ve Arjantinli y\u0131ld\u0131z\u0131n sar\u0131-lacivertli tak\u0131ma transferi i\u00e7in orta yolun bulunmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131ld\u0131\u011f\u0131 belirtildi.,Frans\u0131z bas\u0131n\u0131ndan L'Equipe'de yer alan habere g\u00f6re, Fenerbah\u00e7e, Mauro Icardi'yi renklerine ba\u011flamak i\u00e7in PSG ile ba\u015fkanlar d\u00fczeyinde bir g\u00f6r\u00fc\u015fme ger\u00e7ekle\u015ftirdi. \r\n,Galatasaray'\u0131n bir s\u00fcredir transfer listesinde yer alan Icardi i\u00e7in Fenerbah\u00e7e de devreye girdi. \r\n,Paris Saint-Germain formas\u0131yla 3 sezonda 92 ma\u00e7a \u00e7\u0131kan Mauro Icardi, tak\u0131m\u0131na 38 gol 6 asistlik katk\u0131 sa\u011flad\u0131.,Uzun s\u00fcredir forvet transferini g\u00fcndemine alan Fenerbah\u00e7e, Paris Saint-Germain'in y\u0131ld\u0131z golc\u00fcs\u00fc Icardi i\u00e7in g\u00f6r\u00fc\u015fmelere ba\u015flad\u0131.