İçinde 84 mineral var! Faydası saymakla bitmiyor: Hem saç için hem cilt için adeta şifa

Her tuzun farkl\u0131 \u00f6zelli\u011fi var kiminin demiri y\u00fcksek kiminin ise minareli i\u015flenmemi\u015f tuzlar zarars\u0131z do\u011fal tuzlar tansiyonu \u00e7\u0131kartmaz. ,Birde tuz sabunu var tuz sabununu insanlar v\u00fccutlar\u0131na ve sa\u00e7lar\u0131na s\u00fcr\u00fcyor. K\u00f6t\u00fc kokular\u0131 ve sa\u00e7 d\u00f6k\u00fclmelerini \u00f6nl\u00fcyor. ,Bu minerallerden faydalanmak i\u00e7in \u0131slak sa\u00e7a ve v\u00fccuda Kaya tuzu sabununun yava\u015f yava\u015f s\u00fcr\u00fclmesi gerekiyor.,\u00c7ok say\u0131da faydas\u0131 var tuz sabunlar\u0131n\u0131n fiyat\u0131 10 ila 15 lira aras\u0131nda de\u011fi\u015fiyor. ,Himalaya tuzu ve \u00c7ank\u0131r\u0131 kaya tuzundan \u00fcretilen tuz sabunlar\u0131 i\u00e7inde 84 adet mineral bulunuyor. Sa\u011fl\u0131k a\u00e7\u0131s\u0131ndan faydas\u0131 oldu\u011fu bilinen tuz sabunlar\u0131 sa\u011f ve cilt sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in kullan\u0131l\u0131yor. ,\u0130\u015flenmemi\u015f kaya tuzlar\u0131n\u0131n sa\u011fl\u0131k a\u00e7\u0131s\u0131ndan \u00e7ok faydal\u0131 oldu\u011funu ifade eden Emin Esen, "10 \u00e7e\u015fit tuz sat\u0131\u015f\u0131 yapmaktay\u0131m. ,K\u00f6p\u00fcrmeyen tuz sabunlar\u0131 ise sa\u011fl\u0131k a\u00e7\u0131s\u0131ndan tercih ediliyor. Bursal\u0131 tuzcu Emin Esen, 10 \u00e7e\u015fit tuz ve tuz sabunu sat\u0131yor. Her tuzda farkl\u0131 mineraller bulunurken vatanda\u015flar en \u00e7ok kaya tuzlar\u0131n\u0131 tercih ediyor.,Tuz sabunu akne, sedef, sivilce ve mantar olu\u015fumunu \u00f6nleme \u00f6zelli\u011fi buluyor. Sa\u011fl\u0131\u011fa pek \u00e7ok faydas\u0131 oldu\u011fu uzmanlar taraf\u0131ndan belirtiliyor.,Tuz sabunu i\u00e7inde bulundurdu\u011fu 84 adet mineral v\u00fccutta bakteri olu\u015fumu \u00f6nemli \u00f6l\u00e7\u00fcde \u00f6nl\u00fcyor. ,Tuz ve \u00e7e\u015fitli tuzlar\u0131n hem solunum yollar\u0131 hem de sa\u00e7tan cilde kadar pek \u00e7ok faydas\u0131 oldu\u011fu herkes taraf\u0131ndan bilinir ve s\u0131kl\u0131kla tercih edilir.,Tuzlar\u0131n ise kilosu 5 liradan ba\u015fl\u0131yor 25 liraya kadar \u00e7\u0131k\u0131yor" dedi.