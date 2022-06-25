İçler acısı görüntüler! Marmaris yangınında 4 bin 500 hektar alan resmen kül oldu

, Ekiplerin sahada so\u011futma \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 aktaran Karacabey, aksilik olmad\u0131\u011f\u0131 takdirde sabahleyin daha iyi bir sonucu ifade edebileceklerini kaydetti.\r\n\r\n, Bu geceyi de rahat atlataca\u011f\u0131m\u0131z\u0131 ifade edecek olursak biz asl\u0131nda 72 saatten \u00e7ok \u00e7ok \u00f6nce bu \u00e7al\u0131\u015fmay\u0131 da tamamlam\u0131\u015f olduk. , G\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde, Yedi Adalar, K\u00fcfre Koyu ve B\u00f6rd\u00fcbet mevkii aras\u0131nda bulunan yang\u0131n\u0131n ilk ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 alan da yer ald\u0131., \u00d6te yandan yang\u0131nda zarar g\u00f6ren alanlar g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi. Adeta k\u00fcl olan ormanl\u0131k alanlar g\u00f6renlerini i\u00e7ini s\u0131zlat\u0131yor., Tar\u0131m ve Orman Bakan\u0131 Vahit Kiri\u015fci, yang\u0131nda 4 bin 500 hektarl\u0131k alan\u0131n zarar g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc a\u00e7\u0131klayarak, "72 saat dolmadan s\u00f6nd\u00fcrme \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 tamamlanm\u0131\u015f oldu" ifadelerini kulland\u0131.,"Yukar\u0131dan yap\u0131lan incelemelerde net olarak yanm\u0131\u015f, buras\u0131 tamamen yanm\u0131\u015ft\u0131r denilen yerlerin d\u0131\u015f\u0131nda k\u0131smen yanm\u0131\u015f, i\u00e7inde yanmam\u0131\u015f b\u00f6l\u00fcmlerin oldu\u011fu alanlar var, 4 bin 500 hektar diyebiliriz. ,Bakan Kiri\u015fci, yang\u0131n b\u00f6lgesiyle ilgili iki inceleme oldu\u011funu ve kendilerini kayg\u0131land\u0131racak olumsuz bir durumun bulunmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti. ,Bu geceyi de ge\u00e7irdikten sonra son noktay\u0131 sabah saatlerinde a\u00e7\u0131klamay\u0131 planlad\u0131klar\u0131n\u0131 ifade eden Kiri\u015fci, "S\u00f6yleyebilece\u011fimiz olumsuz manada hi\u00e7bir \u015feyimiz yok. Bu olumlu seyrin devam etmesini diliyorum." dedi.,Burada kara g\u00fcc\u00fc dedi\u011fimiz Orman Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz\u00fcn \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131 olmak \u00fczere jandarmam\u0131z, polisimiz, akredite olmu\u015f b\u00fct\u00fcn STK'lar\u0131m\u0131z, kendini bu i\u015fe adam\u0131\u015f karde\u015flerimiz hep birlikte al\u0131n ve ak\u0131l teri d\u00f6kerek bu i\u015fin \u00fcstesinden geldik diye \u00fcmit ediyorum.",D\u00fcn De\u011firmenyan\u0131 Yang\u0131n Koordinasyon Merkezi'nde a\u00e7\u0131klama yapan Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, orman yang\u0131n\u0131n\u0131n b\u00fcy\u00fck oranda kontrol alt\u0131na al\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6ylemi\u015fti. ,Ekiplerin s\u00f6nd\u00fcrmek i\u00e7in yo\u011fun \u00e7aba sarf etti\u011fi orman yang\u0131n\u0131, havadan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi. Yang\u0131n\u0131n geni\u015f bir alana yay\u0131ld\u0131\u011f\u0131 g\u00f6zlemlenirken, zarar\u0131n b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fc g\u00f6zler \u00f6n\u00fcne serildi.,Erdo\u011fan, orman yang\u0131nlar\u0131nda idam cezas\u0131n\u0131n tart\u0131\u015f\u0131lmas\u0131 gerekti\u011fini de belirterek "Bu i\u015f \u00f6nemli, sadece orman de\u011fil hayvanlar da yan\u0131yor" diye konu\u015fmu\u015ftu.,Ge\u00e7en y\u0131l Mu\u011fla'da yanan alan, 50 bin 500 hektarl\u0131k bir alan yanm\u0131\u015ft\u0131. 72 saat dolmadan bu \u00e7al\u0131\u015fma tamamlanm\u0131\u015f oldu. ,Kiri\u015fci, \u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 S\u00fcleyman Soylu ile Mu\u011fla Afet Koordinasyon Merkezi'nde yang\u0131nla ilgili son durumu payla\u015ft\u0131. ,Marmaris'te 21 Haziran'da ba\u015flayan orman yang\u0131n\u0131 d\u00fcn kontrol alt\u0131na al\u0131nd\u0131.,Mu\u011fla'n\u0131n Marmaris il\u00e7esi Hisar\u00f6n\u00fc Mahallesi B\u00f6rd\u00fcbet mevkiinde 21 Haziran'da ba\u015flayan orman yang\u0131n\u0131 ancak d\u00fcn kontrol alt\u0131na al\u0131nabildi. ,Orman Genel M\u00fcd\u00fcr\u00fc Bekir Karacabey ise d\u00fcn geceye g\u00f6re yang\u0131n\u0131n bug\u00fcn 1 metre bile ilerlemedi\u011fini ifade etti. ,\u015eiddetli r\u00fczgar ve yang\u0131n\u0131n b\u00fcy\u00fcmesi nedeniyle yang\u0131n 3 g\u00fcn s\u00fcrd\u00fc. Tar\u0131m ve Orman Bakan\u0131 Vahit Kiri\u015fci, d\u00fcn ak\u015fam saatlerinde yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada yang\u0131nda 4 bin 500 hektarl\u0131k alan\u0131n zarar g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirterek, "72 saat dolmadan s\u00f6nd\u00fcrme \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 tamamlanm\u0131\u015f oldu" dedi,Yang\u0131nda ne kadarl\u0131k bir alan\u0131n zarar g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc y\u00f6n\u00fcndeki soruya ili\u015fkin Bakan Kiri\u015fci \u015fu ifadeleri kulland\u0131:,Ye\u015fil alanlar\u0131n siyaha d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fc yang\u0131n b\u00f6lgesi g\u00f6r\u00fcnt\u00fclere yans\u0131d\u0131.