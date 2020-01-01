İçme suyu hattından çıktı! Tam 9 metre...

\u0130\u00e7me suyu hatt\u0131ndan \u00e7\u0131kt\u0131, g\u00f6renleri \u015foke etti! Tam 9 metre..., Manisa Su ve Kanalizasyon \u0130daresi (MASK\u0130) Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc, Ala\u015fehir il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Uluderbent Mahallesi\u2019nde i\u00e7me suyu hatt\u0131nda ya\u015fanan ar\u0131zaya m\u00fcdahalede bulundu. Ekipler hatt\u0131n i\u00e7erisinden 9 metre uzunlu\u011funda a\u011fa\u00e7 k\u00f6k\u00fc \u00e7\u0131kard\u0131.,MASK\u0130 Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc, i\u00e7me suyu hatlar\u0131nda ya\u015fanan ar\u0131zalara k\u0131sa s\u00fcrede m\u00fcdahalede bulunuyor. Ekiplerin bak\u0131m ve onar\u0131m i\u00e7in kaz\u0131 yapt\u0131klar\u0131 esnada kimi zaman \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131k ya\u015fatan durumlarla da kar\u015f\u0131la\u015f\u0131l\u0131yor. Ala\u015fehir il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Uluderbent Mahallesi\u2019nde de su bas\u0131nc\u0131n\u0131n d\u00fc\u015fmesi nedeniyle \u00e7al\u0131\u015fma ger\u00e7ekle\u015ftirildi., \u0130\u00e7me Suyu Dairesi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131na ba\u011fl\u0131 ekipler, hat i\u00e7erisinde t\u0131kanmaya sebep olan 9 metre uzunlu\u011funda kunduz ad\u0131 verilen a\u011fa\u00e7 k\u00f6k\u00fc \u00e7\u0131kard\u0131. Hattaki sorunun giderilmesinin ard\u0131ndan hanelere ula\u015fan suyun yeniden sa\u011fl\u0131kl\u0131 \u015fekilde ak\u0131\u015f\u0131 sa\u011fland\u0131.,Mahalle Muhtar\u0131 H\u00fcsamettin Afa, \u201cMASK\u0130\u2019nin \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131ndan memnunuz. Ar\u0131za bildirimi yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131zda ekipler sa\u011f olsun hemen geliyorlar. A\u011fa\u00e7 k\u00f6k\u00fc konusunda da ayn\u0131 durumu ya\u015fad\u0131k. MASK\u0130\u2019ye ba\u015fvurmam\u0131z\u0131n ard\u0131ndan ekipler k\u0131sa s\u00fcrede m\u00fcdahalede bulundu. Hanelere ula\u015fan suyun miktar\u0131nda da ciddi bir art\u0131\u015f ya\u015fand\u0131. B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131m\u0131z Cengiz Erg\u00fcn\u2019e hizmetleri nedeniyle te\u015fekk\u00fcr ediyoruz\u201d dedi. (\u0130HA)