İdlib'deki hain saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimizin isimleri ve memleketleri belli olmaya başladı

\u015eehit \u015eahin'in babas\u0131 Mehmet \u015eahin'in Dinar Belediyesinde i\u015f\u00e7i olarak \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. E\u015finin Ankara'da bakanl\u0131kta \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 belirtilen Piyade Y\u00fczba\u015f\u0131 S\u00fcleyman \u015eahin'in 2 \u00e7ocuk babas\u0131 oldu\u011fu bildirildi.,\u0130dlib'de rejim unsurlar\u0131n\u0131n sald\u0131r\u0131s\u0131 sonucu \u015fehit olan Uzman Onba\u015f\u0131 Ahmet Sayg\u0131l\u0131'n\u0131n (23) Kahramanmara\u015f'taki evine \u015fehadet haberi ula\u015ft\u0131. \u015eehidin T\u00fcrko\u011flu il\u00e7esi Beyo\u011flu Mahallesi'ndeki babaevine gelen Kaymakam G\u00fcrb\u00fcz Salta\u015f, T\u00fcrko\u011flu Belediye Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Ramazan Bozdo\u011fan ve \u0130l\u00e7e Jandarma Komutan\u0131 \u00dcste\u011fmen Mete Pekmez, \u015fehadet haberini anne Ay\u015fe ve baba H\u00fcseyin Sayg\u0131l\u0131'ya verdi.\r\n\r\n\u015eehidin ailesi ve yak\u0131nlar\u0131n\u0131, askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teskin etti.\r\n\r\n,\u0130dlib'deki hain hava sald\u0131r\u0131s\u0131 sonucunda \u015fehit olan Piyade Uzman Onba\u015f\u0131 24 ya\u015f\u0131ndaki Ali Ta\u015f\u00f6z'\u00fcn baba evine ac\u0131 haber ula\u015ft\u0131. D\u00fcn gece meydana gelen hain hava sald\u0131r\u0131s\u0131nda \u015fehit d\u00fc\u015fen Piyade Uzman Onba\u015f\u0131 Ali Ta\u015f\u00f6z'\u00fcn ac\u0131 haberi Kayseri'nin Develi il\u00e7esinde bulunan baba evine ula\u015ft\u0131. Ac\u0131 haberin al\u0131nmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan \u015fehidin baba evine T\u00fcrk bayraklar\u0131 as\u0131ld\u0131.\r\n,Suriye\u2019nin \u0130dlib b\u00f6lgesinde rejim g\u00fc\u00e7lerinin yapt\u0131\u011f\u0131 sald\u0131r\u0131da Bitlisli Uzman \u00c7avu\u015f G\u00fcven Kurtulmu\u015f\u2019un \u015fehit oldu\u011fu haberi ailesine verildi. ,Develi Kaymakam\u0131 Murat Duru, \u015fehidin baba evini ziyaret ederek aileye taziye dileklerini sundu.,Suriye'deki hava sald\u0131r\u0131s\u0131 sonras\u0131 \u015fehit olan 33 kahraman asker aras\u0131nda bulunan Piyade Y\u00fczba\u015f\u0131 S\u00fcleyman \u015eahin'in Afyonkarahisar'daki ailesine ac\u0131 haber verildi.\r\nSuriye'nin \u0130dlib kentinde rejim unsurlar\u0131 taraf\u0131ndan d\u00fczenlenen hava sald\u0131r\u0131s\u0131nda \u015fehit olan 33 askerden Piyade Y\u00fczba\u015f\u0131 S\u00fcleyman \u015eahin'in Afyonkarahisar'\u0131n Dinar il\u00e7esindeki ailesine ac\u0131 haber verildi.\r\n,Suriye'nin \u0130dlib kentinde d\u00fczenlenen hava sald\u0131r\u0131s\u0131nda \u015fehit olan 33 askerden Uzman \u00c7avu\u015f \u0130brahim T\u00fczel'in Mersin'in Erdemli il\u00e7esindeki ailesine ac\u0131 haber verildi.\r\n,\u0130dlib'de rejim unsurlar\u0131n\u0131n kalle\u015f sald\u0131r\u0131s\u0131 sonucu \u015fehit olan askerlerimizin ismi ve memleketi belli olmaya ba\u015flad\u0131.,Sayg\u0131l\u0131 ailesinin evine ve soka\u011f\u0131na T\u00fcrk bayraklar\u0131 as\u0131ld\u0131, soka\u011fa taziye \u00e7ad\u0131r\u0131 kuruldu.\r\n\r\nBu arada, 7 karde\u015f olan Ahmet Sayg\u0131l\u0131'n\u0131n 3 karde\u015finin de T\u00fcrk Silahl\u0131 Kuvvetleri mensubu olarak \u00e7e\u015fitli yerlerde g\u00f6rev yapt\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.,Erdemli Kaymakam\u0131 Avni Kula ile beraberindeki heyet, sabah saatlerinde, ac\u0131 haberi \u015fehidin Alibeyli Mahallesi'nde oturan babas\u0131 \u015euayip ile annesi G\u00fclten T\u00fczel'e verdi.\r\n,\u0130dlib'de rejim kuvvetleri taraf\u0131ndan TSK unsurlar\u0131na d\u00fczenlenen sald\u0131r\u0131da \u015fehit olan Uzman Onba\u015f\u0131 Recep Bekir\u2019in Tekirda\u011f\u2019daki baba oca\u011f\u0131na T\u00fcrk bayraklar\u0131 as\u0131ld\u0131.\r\n\u0130dlib'de rejim kuvvetleri taraf\u0131ndan TSK unsurlar\u0131na d\u00fczenlenen sald\u0131r\u0131da \u015fehit olan 33 askerden 21 ya\u015f\u0131ndaki Uzman Onba\u015f\u0131 Recep Bekir\u2019in Tekirda\u011f\u2019daki baba oca\u011f\u0131na haber verildi. Askeri personellerin haber vermesiyle \u015fehidin yak\u0131nlar\u0131 yasa bo\u011fuldu. 15 g\u00fcn \u00f6nce \u0130dlib\u2019e gitti\u011fi \u00f6\u011frenilen \u015fehit Uzman Onba\u015f\u0131 Recep Bekir\u2019in evine T\u00fcrk bayrakl\u0131 as\u0131l\u0131rken, Ergene Kaymakam\u0131 Mehmet Emin Ta\u015f\u00e7\u0131 da aileye taziye ziyaretinde bulundu.\r\n\u015eehidin Hatay Reyhanl\u0131 do\u011fumlu oldu\u011fu \u00f6\u011frenilirken, Tekirda\u011f\u2019\u0131n Ergene il\u00e7esindeki baba oca\u011f\u0131n\u0131n bulundu\u011fu soka\u011fa taziye \u00e7ad\u0131r\u0131 da kuruldu.,Suriye\u2019nin \u0130dlib kentinde d\u00fczenlenen hava sald\u0131r\u0131s\u0131nda \u015fehit olan 33 askerden Piyade Uzman Onba\u015f\u0131 Turgut Burkay Korkmaz\u2019\u0131n (23) Antalya\u2019n\u0131n Finike il\u00e7esindeki ailesine ac\u0131 haber verildi.\r\n,Aileye ac\u0131 haberi bug\u00fcn saat 06.45'te Finike Kaymakam\u0131 Erg\u00fcn Baysal ve beraberindeki heyet verdi. ,\u015eehidin evine ve soka\u011f\u0131na T\u00fcrk bayraklar\u0131 as\u0131ld\u0131. Finike Belediyesi de \u015fehidin evinin etraf\u0131nda \u00e7evre temizli\u011fi yapt\u0131. Ac\u0131 haberi duyan aile yak\u0131nlar\u0131 ve vatanda\u015flar\u0131n taziyelerin