İdlib’den kaçan Suriyeliler kar ve soğukla mücadele ediyor

Esad rejiminin \u0130dlib\u2019e y\u00f6nelik sald\u0131r\u0131lar\u0131 devam ediyor. Bombard\u0131mandan ka\u00e7an insanlar yanlar\u0131na alabildikleri e\u015fyalar\u0131yla daha g\u00fcvenli olan T\u00fcrkiye s\u0131n\u0131r\u0131na ka\u00e7\u0131yor. ,Dondurucu so\u011fukta yakacak odun bulamayan aileler, \u00e7ocuklar\u0131n\u0131 bulabildikleri battaniyelere sar\u0131p \u0131s\u0131tmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. ,Rejimin bombalad\u0131\u011f\u0131 \u0130dlib\u2019in g\u00fcneyinden ka\u00e7arak geldiklerini ve so\u011fuk havada \u00e7ok zor g\u00fcnler ge\u00e7irdiklerini s\u00f6yleyen aileler, rejimin sald\u0131r\u0131lar\u0131n\u0131n bir an \u00f6nce durdurulmas\u0131n\u0131 istiyor.,.,Burada kurduklar\u0131 derme \u00e7atma \u00e7ad\u0131rlar ile \u00fczerine branda \u00e7ektikleri ara\u00e7lar\u0131nda ya\u015famaya \u00e7al\u0131\u015fan Suriyeliler, kar ve dondurucu so\u011fuk ile m\u00fccadele ediyor. ,Ayaklar\u0131nda do\u011fru d\u00fczg\u00fcn ayakkab\u0131 ve \u00e7orap olmayan \u00e7ocuklar ise zor \u015fartlara ra\u011fmen ya\u011fan karda kartopu oynaman\u0131n tad\u0131n\u0131 \u00e7\u0131kar\u0131yor.\r\n